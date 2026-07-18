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Novak Djokovic is futballcipőt húzott a legendák mérkőzésén

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Novak Djokovic of FIFA Legends Grey team reacts during the FIFA Legends Cup at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)
Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images
Novak Djokovic is játszott
24.hu
2026. 07. 18. 17:18
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Novak Djokovic of FIFA Legends Grey team reacts during the FIFA Legends Cup at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)
Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images
Novak Djokovic is játszott
Egy négycsapatos bemutatótornán világklasszis labdarúgók egész sora lépett pályára a világbajnoki döntőt megelőzően a New York-i Rockefeller Centerben. A győzelmet végül a World Legends elnevezésű formáció szerezte meg.

Az elődöntők során a World Legends 8-3-ra legyőzte a New York/New Jersey Legends csapatát, amelyben főként észak-amerikai exjátékosok kaptak helyet, kiegészülve olyan dél-amerikai ikonokkal, mint a kolumbiai kapuslegenda, René Higuita és az argentin Javier Mascherano.

A másik ágon a Selection Legends 7-5-re verte a Rest of the World csapatát, utóbbi fő látványossága a világbajnokságon feltűnt 40 éves Zöld-foki szigeteki kapus, Vozinha volt.

A fináléban aztán a World Legends 6-4-re legyőzte a Selection Legends csapatát, így megnyerte a FIFA Legends Cup-ot. A győztes csapatban olyan klasszisok jutottak szóhoz, mint az argentin Javier Zanetti, a horvát Davor Suker, a holland Wesley Sneijder, az aranylabdás brazil Kaká, a vb-győztes francia David Trezeguet, valamint az angol védőlegenda, John Terry.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Javier Zanetti of FIFA Legends blue team shoots as Javier Mascherano of FIFA Legends red team attempts to block during the FIFA Legends Cup at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. Carl Recine/Getty Images/AFP
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Vozinha of FIFA Legends Blue Team celebrates with Gilberto Silva during the FIFA Legends Cup at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. Carl Recine/Getty Images/AFP
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Javier Zanetti of FIFA Legends blue team lifts the trophy as Gianni Infantino, FIFA President celebrates during the FIFA Legends Cup at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. Carl Recine/Getty Images/AFP
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: John Terry poses with a fan during the FIFA Legends Match at the NYNJ World Cup 26 & Telemundo Fan Village at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. Craig Barritt/Getty Images for Rockefeller Center/AFP
NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Novak Djokovic and Esteban Cambiasso of FIFA Legends grey team react together during the FIFA Legends Cup at Rockefeller Center on July 17, 2026 in New York City. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images)
6 fotó

A Selection Legendsben a spanyol nagyágyúk (Iker Casillas, Carles Puyol, Fernando Llorente, Míchel Salgado, Fernando Hierro) és az olasz Alessandro Del Piero mellett a teniszező Novak Djokovic is helyet kapott.

A trófeát Gianni Infantino, a FIFA elnöke adta át.

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