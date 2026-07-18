Novak Djokovic is futballcipőt húzott a legendák mérkőzésén

Az elődöntők során a World Legends 8-3-ra legyőzte a New York/New Jersey Legends csapatát, amelyben főként észak-amerikai exjátékosok kaptak helyet, kiegészülve olyan dél-amerikai ikonokkal, mint a kolumbiai kapuslegenda, René Higuita és az argentin Javier Mascherano.

A másik ágon a Selection Legends 7-5-re verte a Rest of the World csapatát, utóbbi fő látványossága a világbajnokságon feltűnt 40 éves Zöld-foki szigeteki kapus, Vozinha volt.

😆 VOZINHA reaparece en un partido de LEYENDAS en NUEVA YORK con CAFÚ, SUKER, ZANETTI, TERRY, TREZEGUET, USTARI… A pocas horas de la FINAL DEL MUNDIAL 🏆 📹 @jfelixdiaz #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/Ys1gEvfMp5 — Diario AS (@diarioas) July 18, 2026

A fináléban aztán a World Legends 6-4-re legyőzte a Selection Legends csapatát, így megnyerte a FIFA Legends Cup-ot. A győztes csapatban olyan klasszisok jutottak szóhoz, mint az argentin Javier Zanetti, a horvát Davor Suker, a holland Wesley Sneijder, az aranylabdás brazil Kaká, a vb-győztes francia David Trezeguet, valamint az angol védőlegenda, John Terry.

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A Selection Legendsben a spanyol nagyágyúk (Iker Casillas, Carles Puyol, Fernando Llorente, Míchel Salgado, Fernando Hierro) és az olasz Alessandro Del Piero mellett a teniszező Novak Djokovic is helyet kapott.

A trófeát Gianni Infantino, a FIFA elnöke adta át.