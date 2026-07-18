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Nem engedik be az Egyesült Államokba a spanyolok világbajnokát, Donald Trump segítségét kéri

Spain's defender Joan Capdevila kisses the trophy during the award ceremony following their 2010 FIFA football World Cup match against the Netherlands on July 11, 2010 at Soccer City stadium in Soweto, suburban Johannesburg. Spain won the match 1-0. NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / ROBERTO SCHMIDT
ROBERTO SCHMIDT / AFP
Joan Capdevila megcsókolta a vb-trófeát 2010-ben
24.hu
2026. 07. 18. 15:49
Spain's defender Joan Capdevila kisses the trophy during the award ceremony following their 2010 FIFA football World Cup match against the Netherlands on July 11, 2010 at Soccer City stadium in Soweto, suburban Johannesburg. Spain won the match 1-0. NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / ROBERTO SCHMIDT
ROBERTO SCHMIDT / AFP
Joan Capdevila megcsókolta a vb-trófeát 2010-ben
Joan Capdevila, korábbi spanyol válogatott labdarúgó segítségért folyamodott Donald Trump amerikai elnökhöz, miután megtagadták tőle a belépési engedélyt az Egyesült Államokba, így nem láthatja a helyszínen a Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőt.

A 48 éves Capdevila tagja volt annak a spanyol válogatottnak, amely 2008-ban Európa-bajnokságot nyert, majd 2010-ben Hollandia legyőzésével a világbajnokság döntőjében is diadalmaskodott.

Az egykori 60-szoros válogatott hátvéd abban reménykedett, hogy újra találkozhat korábbi csapattársaival, és élőben megnézheti Spanyolország második világbajnoki döntőjét.

Azonban be sem jutott az országba, mert elutasították az ESTA (elektronikus beutazási engedély) iránti kérelmét.

„Segítségre van szükségem, Donald Trump! Most mondták, hogy nem utazhatok a gyerekeimmel a döntőre, mert elutasították az ESTA-engedélyemet” – írta a közösségi médiában, és a bejegyzése alatt megjelölte Marco Rubio amerikai külügyminisztert is.

„Tudna valaki segíteni ebben? El sem tudjátok képzelni, mennyire izgatott voltam, hogy ott lehetek az összes 2010-es csapattársammal, hogy szurkolhassak. El sem hiszem, hogy nem engednek be az Egyesült Államokba… és hogy mennyire hiányozni fog egy ilyen pillanat a gyerekeimmel, akik annyira szeretik a focit. Ha valaki tudja, hogyan lehet ezt megoldani, annak életem végéig hálás leszek” – tette hozzá.

A korábbi Villarreal- és Deportivo-védő állítólag azért nem léphet be az országba, mert 2016-ban pályára lépett egy teheráni gálamérkőzésen, ahol a La Liga korábbi legendái játszottak az iráni All-Star csapat ellen.

Az amerikai törvények értelmében automatikusan elutasítják azon személyek ESTA-kérelmét, akik 2011 márciusa után Iránba vagy más, az USA által terroristákat támogató államnak minősített országba látogattak.

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