Az időjárás rendesen bekavart a vb-döntő előtti utolsó edzésekbe

Vihar miatt törölni kellett a spanyol labdarúgó-válogatott világbajnoki döntő előtti utolsó edzését, írja a BBC. Az argentinok tréningje is csúszott, de ők 45 perc késéssel tudtak edzeni.

A BBC az utolsó spanyol edzést azért kellett lefújni, mert szombaton heves zivatarok sújtották New Yorkot és New Jersey-t. Luis de la Fuente csapata a new jersey-i Melanie Lane edzőpályán akart edzeni, de miután az edzést először felfüggesztették, később végleg lemondták, igaz, a spanyol szövetség közlése szerint a játékosok beltéren átmozgatták magukat.

Az argentinok edzettek, de késve

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott közel háromnegyed órás késéssel kezdte meg a világbajnoki döntőt megelőző utolsó tréningjét, írja az MTI. Lionel Scaloni szövetségi kapitány együttese a morristowni Red Bull Akadémián készült hangolni a spanyolok elleni ütközetre – amit az East Rutherford-i MetLife Stadionban rendeznek meg közép-európai idő szerint vasárnap 21 órától –, de egy nyári zápor miatt, amit heves széllökések és villámcsapások kísértek, a tervezett kezdési időpontban az öltözőben kényszerült maradni.

A helyi hatóságok előírásait követve a nemzetközi szövetség (FIFA) protokollja előírja: amennyiben a pálya 13 kilométeres körzetében villám csap le, úgy fél órát automatikusan várni kell, amíg a sporttevékenység elkezdődik, vagy éppen folytatódik. Fél óra elteltével a következő kényszerpihenőt aztán már nem kellett megvárni.

A játékosok így a pályára vonultak, bár az eső fél óra elteltével ismét eleredt, villámok azonban akkor már nem kísérték, így a munka folytatódhatott.