Az MLSZ 15 milliárd forintot kap egy évnyi NB I-es közvetítésért

Az MLSZ beszámolója szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték Zrt. pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól.

A befolyt összegből a férfi NB I-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB II-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.

Mit közvetít a közmédia?

Az NB I rajtja előtt jelentették be, hogy a következő idényben is az M4 Sporton lesznek láthatóak az alábbi sorozatok:

az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzései;

a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozói;

a női NB I-es bajnokság mérkőzései;

a férfi és női futsal NB I küzdelmei;

a férfi és női Magyar Kupa mérkőzései;

a férfi és női futsal Magyar Kupa;

valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyarválogatott-mérkőzések.

Idén is lesz magyaros ajánlás, de rugalmasabb szabályokkal

A beszámoló szerint nem változnak a célszámok az NB I-ben, de rugalmasabb lesz az elszámolási rendszer. Eszerint átlagban kell 5 hazai és ebből 1 U21-es játékosnak a pályán lennie. Az átlag úgy érhető el, hogy minden mérkőzésen legalább 4 hazainak 90 percet, és egy U21-esnek legalább 45 percet pályán kell töltenie. Lényeges tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy egy mérkőzésen legfeljebb 6 fő hazai játékos és maximum 180 fiatal játékperc vehető figyelembe.

A hazai és fiatal játékpercek ösztönzésére az NB I-ben a központi bevételből elérhető összeg a teljes kifizetés 45 százaléka, a többi bajnokságban pedig ez az arány legalább 70 százalékos.

Hazai játékosnak minden versenyprogramban az minősül, aki rendelkezik magyar állampolgársággal. Azonban a férfi nagypályás NB I-ben, ha a magyar állampolgárság mellett a játékos a FIFA szabályzata szerint nem játszhat a magyar válogatottban, akkor a játékpercei beszámításra kerülnek ugyan, de pénzdíjazás ezekért a percekért nem jár. További fontos változás az NB I-ben, hogy a nemzetközi kupamérkőzésen teljesített hazai és fiatal játékperceket be lehet számítani az NB I-es teljesítésbe.