Egri Viktor: Ancelotti úgy zsugorodott a kispadon, mint a vízzel leöntött Nyugati Boszorkány

Lucas Paqueta kiesését követően az olasz edző Gabriel Martinellit tette a kezdőbe a norvégok elleni mérkőzésre, ami pont az ellenkezőjét jelentette annak, amire ebből a többség következtetett volna:

Brazília a terület átadására és nem domináns labdajáratásra készült.

A megtévesztettek hitét az alapozhatta meg, amit Martinellitől Ancelotti a Japán elleni találkozó hajrájában kért, akkor ugyanis gólszerzési kényszer alatt a csapat rendezett védelem elleni mozgásaiban és passzjátékában várt rá fontos szerep. Most viszont a vb előtt már sokat emlegetett, és a nagyobb ellenfelek ellen megvalósítható forgatókönyvnek gondolt, kontrajátékra alapozott futballt várta a mester tanítványaitól.

Miért nem Vinícius lőtte a tizenegyest?

Norvégia nagyobb lenne? Brazil szempontból ennek nem kéne így lennie. A taktika mindenesetre működött, a labdaszerzések utáni átmenetekben négy gyors első emberrel a brazil együttes a vezetés megszerzéséhez bőven elegendő lehetőséghez jutott.

A legnagyobb sansz, a tizenegyes mutatta, hogy ezúttal valami gond lehet a mágiával.

Ebben a helyzetben minden edző Vinícius Júniorral lövette volna a büntetőt, de a tréner fia, Davide meccs utáni nyilatkozatából kiderült, már a találkozó előtt megszületett a döntés, Bruno Guimaraes áll majd oda. Vinícius Júnior az egész világbajnokságon nagyon koncentrált volt, minden másodpercben érződött, hogy mennyire fontos számára a csapat, Bruno gólpasszokkal jeleskedett, de gólja még nem volt, talán ezt a problémát akarhatta orvosolni az edző – újabb adrenalinbombával katalizálva a középpályás teljesítményét – de akárhogy is, a ritka pocsék tizenegyessel Brazília a norvégok presszió alá helyezésének esélyét játszotta el. Bruno Guimaraes teljesítménye pedig az eddig látott szint alá esett.