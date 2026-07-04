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Portugália-Spanyolország és Mexikó-Anglia – ezekkel a párosításokkal folytatódik a világbajnokság

Cristiano Ronaldo és Lamine Yamal
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images / Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 04. 09:05
Cristiano Ronaldo és Lamine Yamal
Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images / Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images
Nincs megállás a labdarúgó-világbajnokságon, a legjobb 32 küzdelmeinek lezárása után rögtön kezdődik a nyolcaddöntő. Itt van a menetrend.

Ki gondolta volna, hogy már az első egyenes kieséses körben ennyi drámát látunk az idei vébén? Pedig ez történt, három párharcban is tizenegyesek döntöttek, a címvédő Argentína csak óriási, hosszabbításba hajló csatában verte a torna meglepetéscsapatát, a zöld-foki válogatottat, volt VAR-dráma a portugál-horvát rangadón, miközben búcsút intettünk olyan válogatottaknak, mint a német és a holland.

A helyzet fokozódik

Az első pihenőnapra még várni kell, szombaton ugyanis már folytatódik is a torna, jönnek az első nyolcaddöntők, pályára lépnek a végső győzelemre hajtó franciák is. A vb előtt esélyesnek kikiáltott válogatottak közül még többen is versenyben vannak, vannak, akik már ebben a szakaszban farkasszemet néznek egymással. A párosításokon végigfutva van három, amely kiemelkedik:

  • az Európa-bajnok spanyolok Portugáliával,
  • a brazilok a komoly játékerőt képviselő Norvégiával,
  • míg a társrendező mexikóiak Angliával találkoznak majd a 16 között.

De végigfutva a többi párharcon, talán egyikre sem lehet azt mondani, hogy előre lefutott – az argentin-zöld-foki után már gyakorlatilag semmire sem mondhatjuk, hogy az.

Íme, a nyolcaddöntők párosítása és a meccsek időpontja:

Július 4., szombat
Kanada – Marokkó, Houston, 19:00

Paraguay – Franciaország, Philadelphia, 23:00

Július 5., vasárnap
Brazília – Norvégia, New York, 22:00

Július 6., hétfő
Mexikó – Anglia, Mexikóváros, 2:00

Portugália – Spanyolország, Dallas, 21:00

Július 7., kedd
Egyesült Államok – Belgium, Seattle, 2:00

Argentína – Egyiptom, Atlanta, 18:00

Svájc – Kolumbia, Vancouver, 22:00

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