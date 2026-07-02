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Foci foci vb 2026

„Lehet, hogy nem ez minden idők legjobb belga válogatottja, de történelmet írtunk”

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Rudi Garcia, Head Coach of Belgium, gestures during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Rudi Garcia
24.hu
2026. 07. 02. 13:02
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Rudi Garcia, Head Coach of Belgium, gestures during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Rudi Garcia
Rudi Garcia belga szövetségi kapitány szerint az ellenfél győzelmet érdemelt volna, miután tanítványai kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbításban 3-2-re verték a szenegáli csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőbe jutásért rendezett seattle-i mérkőzésén.

Az afrikai együttes Habib Diarra és Ismaila Sarr góljaival 2-0-ra vezetett, majd a hajrában Romelu Lukaku szépített, a csapatkapitány Youri Tielemans pedig egyenlített. A 125. percben Tielemans büntetője döntötte el a párharcot.

Szenegál győzelmet érdemelt volna, de örülök, hogy végül mi nyertünk

– méltatta a riválist a belga szakvezető.

„Lehet, hogy nem ez minden idők legjobb belga válogatottja, de ma este történelmet írtunk. A hosszabbítás már olyan volt, mint amikor két fáradt bokszoló áll egymással szemben, és csak ütik egymást. Erről a meccsről a 2017-es Bajnokok Ligája-szezon jut eszembe, amikor a Barcelona fordított a Paris Saint-Germain ellen” – utalt arra, hogy a katalánok akkor 6-1-re verték riválisukat, és 6-5-ös összesítéssel bejutottak a BL-negyeddöntőbe.

A 62 éves francia tréner elárulta azt is, hogy mit mondott csapatának a második félidő ivószünetében:

„Tudtuk, hogy 0-2-ről nagyon nehéz lesz fordítani, de annyit mondtam a fiúknak, hogy ha mi szerezzük a harmadik gólt, akkor bármi megtörténhet. Így is lett, és onnantól megint nyílt lett a mérkőzés. Megmutattuk, hogy az utolsó sípszóig küzdeni kell.

Tielemans és Trossard összeveszett a pályán a második félidőben, ez azt jelezte, hogy mennyire fontos nekik a siker, és az is tetszett, ahogy Lukaku megnyugtatta őket.

A belgák hétfőn a társrendező amerikaiakkal találkoznak a seattle-i nyolcaddöntőben.

(MTI)

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