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A zöld-fokiak kapushőse: Lehet kicsik vagyunk, de a szívünk nagy

Vozinha
Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP
Vozinhának egyelőre nincs csapata, de bízik benne, hogy hamarosan lesznek ajánlatai.
admin Futó Csaba
2026. 06. 27. 19:50
Vozinha
Leo Barrilari / Odyssey Images via AFP
Vozinhának egyelőre nincs csapata, de bízik benne, hogy hamarosan lesznek ajánlatai.
A világbajnoki újonc minden várakozást felülmúlva csoportmásodikként jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba.

Többnyire minden nagy tornának megvan a maga tündérmeséje, az idei labdarúgó-világbajnokságon ezt a zöld-foki csapat szállította, amely

minden várakozást felülmúlva veretlenül végzett a spanyol válogatott mögött a második helyen, így bejutott a legjobb 32 közé. A csapat megelőzte a kétszeres világbajnok Uruguayt is.

Ha valaki csak azt látja, hogy a zöld-fokiak három döntetlent játszottak, benne két 0-0-át, azt is hihetik, hogy végigbekkelték a csoportkört. Csakhogy ez nem fedné a valóságot, a szaúdiak elleni csoportzáráson például volt 15 lövésük, 1,39-es xG-t dolgoztak ki és a riválisuknál több passzuk is volt az ellenfél térfelén.

Megvan a minőség a csapatunkban. Talán sokan azt gondolják, hogy a zöld-fokiak nem olyan jók, de itt vagyunk, hogy rácáfoljunk. Lehet, hogy kicsik vagyunk, de a szívünk nagy, harcosok vagyunk. De hogy összejött a továbbjutás, arról talán mi magunk sem álmodtunk

– idézi a Reuters az ikonná váló zöld-foki kapust, Vozinhát.

Hogy továbbjutottunk, az óriási elégtétel számunkra. Találkozni Argentínával és Lionel Messivel az minden labdarúgónak egy valóra vált álom

– mondta Vozinha utalva arra, hogy a legjobb 32 között a címvédő következik.

A 40 éves Vozinha elárulta azt is, hogy egyelőre nincs csapata, miután lejárt a szerződése a portugál másodosztályú Chavesnél. Abban bízik ugyanakkor, hogy szabadügynökként hamarosan majd lesznek ajánlatai.

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