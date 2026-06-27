Elborult az uruguayi focista agya a vébén, piros lapja után neki akart menni a bírónak

Csúfosan kizúgott az uruguayi labdarúgó-válogatott a világbajnokságról, miután az első két fordulóban csak ikszelt, a csoportkör zárásaként pedig kikapott Spanyolországtól. Az így megszerzett két pont kevés a csoportharmadikok versenyében, Marcelo Bielsa csapatának már matematikai esélye sincs a továbbjutásra.

A spanyolok elleni meccs legvégén ráadásul sportpályára nem való jelenetek is lejátszódtak. Agustín Canobbio előbb magadra emelt nyújtott lábbal akart blokkolni egy passzt, amibe belerúgott passzolás közben Pau Cubarsí, amiért az uruguayi azonnali piros lapot kapott.

De a felpaprikázott játékos annyira nem értett egyet a döntéssel, hogy megragadta a játékvezető, Ismail Elfath mezét, majd a mutatóujját magasba emelve magyarázta az igazát. Annyira belelendült, hogy a csapattársainak kellett odébb löködnie, nehogy valami nagyobb butaságot csináljon (az esetet az M4 videóján lehet megnézni).

A szövetségi kapitány a riporterrel kiabált

A kétszeres világbajnok uruguayi válogatottnál már a meccs előtt komoly feszültség volt, a keret hangadói megtalálták Bielsát, hogy sem az edzésmunkával, sem a taktikával nem elégedettek, mire a kapitány 48 perces fejmosást tartott neki. Az edző később a kiesés után tőle szokatlan módon a pálya szélén álló riporterrel üvöltözött, hogy siessenek már az interjúval.

Marcelo Bielsa couldn’t contain his frustration 😤 The Uruguay boss let his emotions show after his side’s World Cup exit. pic.twitter.com/8pMzCqMCm6 — Match of the Day (@BBCMOTD) June 27, 2026

Uruguay, amely 19. a világranglistán, a legmagasabban rangsorolt kiesője eddig az idei világbajnokságnak.