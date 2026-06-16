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52 éve nem produkált egy csapat sem olyan félidőt, mint Uruguay

Az uruguayi csapat ünnepli az egyenlítést Szaúd-Arábia ellen.
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az uruguayi csapat ünnepli az egyenlítést Szaúd-Arábia ellen.
24.hu
2026. 06. 16. 04:06
Az uruguayi csapat ünnepli az egyenlítést Szaúd-Arábia ellen.
Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az uruguayi csapat ünnepli az egyenlítést Szaúd-Arábia ellen.
Az uruguayi válogatott elképesztő rohamra kelt Szaúd-Arábia elleni, hétfői mérkőzésen. A találkozó 1-1-gyel zárult, pedig a dél-amerikaiak mindent megtettek a siker érdekében.

Az Opta statisztikái szerint összesen 22-szer próbált gólt szerezni Uruguay a második félidőben, ebből sikerült egyetlen gólt begyötörni a remeklő Mohammed al-Ovaisznak. Ilyen tűzijátékra 45 perc alatt nem volt példa 1974 óta, akkor az NSZK 24-szer is kapura lőtt Chile ellen. Azt a mérkőzést egyébként 1-0-ra nyerték a németek.

Uruguay bosszankodhat, hogy átaludta az első félidőt, mert elszalasztotta a győzelem lehetőségét. Némi gyógyír, hogy a spanyolok sem bírtak a zöld-fokiakkal, így mindenki egy ponttal áll a csoportban.

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