52 éve nem produkált egy csapat sem olyan félidőt, mint Uruguay

Az Opta statisztikái szerint összesen 22-szer próbált gólt szerezni Uruguay a második félidőben, ebből sikerült egyetlen gólt begyötörni a remeklő Mohammed al-Ovaisznak. Ilyen tűzijátékra 45 perc alatt nem volt példa 1974 óta, akkor az NSZK 24-szer is kapura lőtt Chile ellen. Azt a mérkőzést egyébként 1-0-ra nyerték a németek.

22 – Uruguay attempted 22 shots in the second half against Saudi Arabia. The last team to attempt more shots in a half of a FIFA World Cup match was East Germany against Chile in 1974 (24 in the first half). Relentless. pic.twitter.com/fEKhTmj6XT — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026

Uruguay bosszankodhat, hogy átaludta az első félidőt, mert elszalasztotta a győzelem lehetőségét. Némi gyógyír, hogy a spanyolok sem bírtak a zöld-fokiakkal, így mindenki egy ponttal áll a csoportban.