A döntetlenek napja nem kímélte a spanyolokat és Uruguayt sem – ez történt a világbajnokság ötödik napján

Szokatlanul alakult a labdarúgó-világbajnokság ötödik játéknapja, mert bármilyen esélyekkel is vágtak neki a csapatok mérkőzéseiknek, végül mindenhol döntetlen született. Új-Zéland persze büszke lehet rá, még ha kétszer is vezetett Irán ellen, de nem kérdés, hogy a Zöld-foki Köztársaság legjobbjai hozták a legnagyobb csodát, akik a spanyolokkal ikszeltek. Az ötödik játéknap legizgalmasabb hírei.

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