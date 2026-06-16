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Foci foci vb 2026

A döntetlenek napja nem kímélte a spanyolokat és Uruguayt sem – ez történt a világbajnokság ötödik napján

Fabian Ruiz reakciója a zöld-foki válogatott elleni 0-0-ra.
Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images
Fabian Ruiz reakciója a zöld-foki válogatott elleni 0-0-ra.
24.hu
2026. 06. 16. 06:53
Fabian Ruiz reakciója a zöld-foki válogatott elleni 0-0-ra.
Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images
Fabian Ruiz reakciója a zöld-foki válogatott elleni 0-0-ra.
Szokatlanul alakult a labdarúgó-világbajnokság ötödik játéknapja, mert bármilyen esélyekkel is vágtak neki a csapatok mérkőzéseiknek, végül mindenhol döntetlen született. Új-Zéland persze büszke lehet rá, még ha kétszer is vezetett Irán ellen, de nem kérdés, hogy a Zöld-foki Köztársaság legjobbjai hozták a legnagyobb csodát, akik a spanyolokkal ikszeltek. Az ötödik játéknap legizgalmasabb hírei.

Ami a pályán történt:

És ami a pályán kívül:

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