A döntetlenek napja nem kímélte a spanyolokat és Uruguayt sem – ez történt a világbajnokság ötödik napján

Ami a pályán történt:
- Ez ám a szenzáció: hiába jött a végén Yamal is, a spanyolok nem bírtak a vb-újonc Zöld-foki Köztársasággal
- Döcögősen kezdett Belgium, de egy döntetlenre így is jó volt Egyiptom ellen – az afrikai csapat az 1990-es vb után szerzett pontot ismét
- Uruguay rendkívül gyenge első félidő után kicsikart egy pontot Szaúd-Arábia ellen, ráadásul rekordot döntött a gólszerzési kísérletek számával
- Új-Zéland pedig kétszer is vezetett Irán ellen, de végül kénytelen volt beérni egy döntetlennel
És ami a pályán kívül:
- Egy meccs után menesztették a tunéziai kapitányt
- Botrány lett abból, hogy az egyik VAR-bíró mutogatott a kamerának
- Erre aztán reagált is a spori
- Fény derült a vb legnagyobb igazságtalanságára is
- Megölték az apját, elrabolták a testvérét – a vb iraki hősének útját tragédiák szegélyezték
- A japán szövetségi kapitány lábai előtt hever a világ, ismét
- Neymar pedig szinte biztosan kihagyja a Haiti elleni meccset
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Hihetetlen, de igaz: napra pontosan 68 év után négy döntetlent hozott egy játéknap a vébén
Egy különbség volt csak.