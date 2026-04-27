A feljutás küszöbén botlott kiesőjelölt ellen a Honvéd

A kispestiek két kapufáig és nagy helyzetekig is eljutottak, de nem sikerült betalálniuk, pedig azzal már fél lábbal az élvonalba kerültek volna. Így azonban be kellett érniük az egy ponttal és még van rá matematikai esély, hogy a Kecskemét előzzön. A Honvéd előnye hét pont három fordulóval a szezon vége előtt.

A kispestiek legutóbbi két hazai mérkőzésüket elveszítették, február 22 óta most sikerült először otthon pontot szerezniük. A Soroksár két pont távolságra került a kiesőzónától, valamint három pontra a sereghajtó Szentlőrinctől, a kiesés elleni harc még nagyon szoros, ezért nagyon fontos bravúrpontot szerzett.