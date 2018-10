Eljárás indult a Mourinhót felidegesítő Chelsea-edző ellen

Eljárás indult Marco Ianni, a Chelsea szakmai stábjának egyik tagja ellen, írja a Guardian. Ianni a 2-2-es döntetlennel véget ért Chelsea-Manchester United mérkőzésen hergelte a vendégek menedzserét, a londoniakkal három bajnoki címet nyert José Mourinhót, miután Ross Barkley a 96. percben pontot mentett a hazaiaknak.

Ianni kétszer is odaüvöltött valamit Mourinhónak, a portugál a második után bepöccent, úgy kellett lefogni. Mourinho megúszta, őt csak figyelmeztette a szövetség, Ianni azonban komolyabb szankciók elé nézhet.

José Mourinho és a Chelsea menedzsere, Maurizio Sarri már a lefújás után megbeszélték a dolgokat, igaz, az egyik felvétel alapján nem kizárt, hogy a beszélgetés alatt az orrát piszkáló Sarri belekente a taknyát kollégájába, ami azért elég undorító dolog.

#Sarri picked his nose and give it to #Mourinho 😂 pic.twitter.com/tflRakGs18

— Mr. B (@bookjh) 2018. október 20.