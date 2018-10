Aki szembejön, azt leveri az Arsenal

Kicsit döcögősen indult a szezon az Arsenal számára, aztán augusztus végén, a West Ham United elleni mérkőzésen beindult a csapat, a Leicester ellen pedig már zsinórban tizedik győzelmére hajtott a csapat. 2007 óta nem volt ilyen jó formában az Arsenal.

A hazai pályán játszó Arsenal volt aktívabb az első félidőben, ám a 30. percben a Leicester került előnybe szerencsésen, de nem érdemtelenül (Lenónak is volt bravúrja és elmaradt egy tizenegyes), Chilwell lövése pattant Bellerínről a hazai kapuba. Nem zuhant össze a házigazda, egy szép akció végén Bellerín gólpasszából Özil egyenlített.

Az öngól:

Majd Özil egyenlítő találata:

Unai Emery együttesére jellemző ebben a szezonban, hogy a második félidőben a jobb. Most is így volt, Aubameyang 61. perces becserélése után eldőlt a meccs: Özil kulcspassza és asszisztja után is gólt szerzett a gaboni.

Aubameyang első:

És második gólja:

Innentől kezdve igazi örömjáték volt a vége, nagyobb is lehetett volna a különbség. Az eredmény nem változott már, az Arsenal győzelmével a negyedik, de csak két pontra van a Manchester City, Liverpool duótól. A Leicester City a 11.

A legyőzött csapatok listája: West Ham United (Premier League), Cardiff City (Premier League), Newcastle United (Premier League), Vorksla (Európa Liga), Everton (Premier League), Brentford (Ligakupa), Watford (Premier League), Qarabag (Európa Liga), Fulham (Premier League), Leicester (Premier League).

Eredmény – Premier League, 9. forduló Arsenal – Leicester City 3-1 (1-1) Gólszerzők: Özil (45.), Aubameyang (63., 66.) illetve Bellerín (31. – öngól)

Nyitókép: Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP