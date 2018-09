Mindenki arról beszél, mit tett Szalah a Pool győztes gólja után

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának slágermeccse volt a Liverpool és a PSG rangadója, amelyet az angolok 3-2-re nyertek meg. A győztes gólt Roberto Firmino szerezte, ami után a közvetítésben mutatták a hazai kispadot is, azóta pedig mindenki Mohamed Szalah-ról beszél.

Az egyiptomi, aki kezdőként 85 percet játszott úgy tűnik a rövid videó alapján, mint aki bosszankodik Firmino találatánál.

Watch Salah’s reaction when Firmino scored the last minute winning goal against PSG last night. 😨😨😨 What the hell, man??!! 😕😕 pic.twitter.com/tkTY9L9Xya

Ezen pörög most az internet, sportszerűtlennek tartják a támadót. Közben egyre többen a védelmére kelnek, mert bizony, ha kikockázzuk Jürgen Klopp örömét, a háttérben jól látszik, hogy Szalah égbe emelt karokkal ünnepli a gólt. Úgyhogy inkább arról lehet szó, hogy így vezette le a meccs során felgyűlt feszültséget, a Pool azért korábban mégiscsak kétgólos előnyt engedett ki a kezéből.

This video for everyone who wants to catch the mistakes and create problems between the player and the fans, Salah already celebrated firmino’s goals,

He just wants to say GET IN BIT** !! pic.twitter.com/v9vd6KoEsF

— Castle of the Kop (@castleofthekop) 2018. szeptember 18.