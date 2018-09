Neymar góllal válaszolt a rajta gúnyolódóknak

Korábban már megmutattuk Ángel Di María mesés szögletgólját a Nimes-PSG francia bajnokiról, de volt még látnivaló a meccsen, ami miatt érdemes foglalkozni vele.

A 4-2-re nyerő párizsiak első gólját szép passzolgatás után Neymar szerezte, aki a hazai szurkolók elé futott ünneplés gyanánt.

Az eset előzménye, hogy a nimes-i drukkerek egy olyan molinót tettek ki, amely sírós kislánynak titulálta a brazilt,

ezért is imitálta azt, mintha folynának a könnyei.

Nimes fans unfurled a banner which labelled Neymar as a ‘crybaby’ prior to their Ligue 1 match with PSG… How did the Brazil star respond? In the best way possible! 😂 #PSG #Ligue1 pic.twitter.com/cq3T2kfRWN — Goal (@goal) 2018. szeptember 1.

Neymart a világbajnokságon is sok támadás érte a fetrengései miatt, de úgy tűnik, ezen túllendült, mert négy forduló után négy gólnál (és egy gólpassznál) jár, így a világbajnok csapattársával, Kylian Mbappéval holtversenyben vezeti a góllövőlistát.

A meccs után beszaladt a pályára Neymar egyik ifjú rajongója, aki alig akarta elengedni a támadót, és minden bizonnyal életre szóló élménnyel gazdagodott, amikor megkapta a nagy kedvenc mezét.

This is absolutely wonderful from Neymar – the kid is in tears of joy. pic.twitter.com/GuLYNjzSj5 — Get French Football News (@GFFN) 2018. szeptember 1.

Mbappé számára felemás érzésekkel ért véget a meccs, rúgott ugyan egy nagyon fontos és nagyon szép gólt (ahogy levette a labdát, azzal nem lehet betelni!),

de a hosszabbításban piros lapot kapott, amikor elszakadt nála a cérna egy ellene elkövetett szabálytalanság után.

A red card for Kylian Mbappe! The PSG forward lost it towards the end of his side’s Ligue 1 clash with Nimes. 😮#PSG #Ligue1 pic.twitter.com/Ip27YP9yzF — Goal (@goal) 2018. szeptember 1.

A PSG négyből négyet nyerve vezeti a francia bajnokságot, de a keret erőssége láttán az lenne a meglepő, ha nem így lenne.