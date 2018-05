Itt a lehetőség, hogy törlesszen a Vidi a 42 éve elfújt Fradi elleni döntőért

Tavaly klasszikus döntővel ért véget az NB I-es idény, a Honvéd és a Videoton úgy vágott neki az utolsó fordulónak, hogy tudni lehetett, amely csapat nyer, az mindent visz, a kispestiek annyival előnyösebb helyzetben voltak, hogy otthon játszhattak, és nekik a döntetlen is elég lett volna.

Az akkor még Marco Rossi által irányított csapat azonban semmit nem bízott a véletlenre, és a gólkirály Eppel Márton révén megnyerte a meccset, véget vetve a klub 24 éven át tartó bajnoki aranyérem nélküli aszályának.

Az is megérne egy cikket, hogy a tavalyihoz képest csak pár helyen megváltozott kispesti garnitúra idén miért teljesített ennyire rapszodikusan, de most inkább koncentráljunk a szombati főszereplőkre.

Aki az egy évvel ezelőtti aranymeccsről megmaradt, az Bognár Tamás játékvezető, az UEFA-kerthez tartozó, vagyis nemzetközi meccseken is közreműködő sporinak ez lesz a 175. megbízatása a magyar élvonalban.

Abban biztosak lehetünk, hogy nem lesz könnyű dolga, egy ilyen téttel bíró meccsen a játékosok mindent bevetnek,

emlékezzünk csak a Videoton szerb ászának, Danko Lazovicnak az Oscar-díjas alakítására, amikor egyből a YouTube sztárja lett.

A Fradi-edző szerint provokálni fogják egymást

“Kemény meccsre számítok, biztos, hogy az ellenfelek provokálni fogják egymást a pályán, erre fel kell készülnünk” – jósolta Thomas Doll, a Fradi edzője. Ő már tudja, milyen érzés magyar bajnoknak lenni, hiszen a 2015-2016-os szezonban 21 pontot vert a Fradi a Videotonra.

Az ellenfél edzője, Marko Nikolic tavaly bajnok és kupagyőztes csapatot hagyott maga mögött a Partizan Beogradnál, és most azon ügyködik, hogy első magyarországi idényét ne zárja üres kézzel.

A mostani szezonban eddig döntetlenre állnak egymással a csapatok,

augusztus végén a Videoton lehetett boldogabb az első találkozás után, amely leginkább arról maradt emlékezetes, hogy előbb a vihar miatt szakadt félbe, majd egy elosztó meghibásodása miatt sötétbe borult a felcsúti stadion, és csak a kényszerszünet után folytatódhatott a játék.

A visszavágóra decemberben került sor a Groupama Arénában, a szintén 3-1-es eredményt hozó találkozó a légiósokról szólt, a Fradiból a macedón Stefan Spirovski, a ghánai Joseph Paintsil és a nigeri Amadou Moutari, a Videotonból pedig Lazovic volt eredményes.

Különösen Paintsil gólja volt emlékezetes, aki úgy befűzte Fiola Attilát, mintha nem is egy válogatott védő állt volna vele szemben, hanem csak a bóják között cselezgetett volna.

A két idei meccsből kiindulva nehéz elképzelni, hogy szombaton óvatoskodó játékkal rukkolnak majd elő a csapatok, Doll és Nikolics is elvárja, hogy mindig ezer fokon égjenek a játékosok, és ha nem így történik, akkor nem szoktak spórolni a kritikával a lefújás utáni értékelésben.

Nehéz előre okoskodni, hogy mi is dönthet ezen a meccsen, mivel a tabellán is látszik, hogy a két csapat nagyon egyívású, ugyanannyi győzelemmel (17), valamint kapott góllal (26) állnak, de ami igazán fontos, hogy a pontokból a Fradi eggyel többet gyűjtött.

Kik lehetnek a kulcsemberek?

A Videotonnak nagyon figyelnie kell a Fradi szlovén védőjére, Miha Blazicra, a fontos gólok emberére, aki az elmúlt két fordulóban a Paks és a Haladás ellen is betalált, mindkétszer ő volt a legszemfülesebb egy szöglet után, de korábban ő döntött a 90. percben a Puskás Akadémia ellen, és a címvédő Honvéd ellen is ő érkezett a legjobban egy beadásra.

A Fradi erőssége éppen az, hogy nem csak Böde Dánieltől vagy a góllövőlistát vezető Varga Rolandtól lehet várni emlékezetes megmozdulásokat az ellenfél kapujánál, a villámgyors és egy az egyben nagyon erős Paintsil mellett a szintén lendületes Moutari, vagy a középpályán az erőt és az észt jól ötvöző Fernando Gorriaran is képes hozzátenni a magáét a támadásokhoz. A Fradi legnagyobb hiányzója a régóta sérült Gera Zoltán, akire bizony a magyar válogatottnak is nagy szüksége lenne.

A Videotonnál a szerb csatártrióban bíznak, Lazovic remekül megérti egymást a Scepovic fivérekkel, Markóval és Stefannal, ők hárman huszonhét gólt szereztek, ez majdnem fele a fehérváriak össztermésének. Aki egy ilyen éles meccsen igazán sokat dobhat a csapat teljesítményén, az Huszti Szabolcs, aki a Bundesligában vagy a Zenitben számtalanszor átélhette, milyen érzés felfokozott hangulatban pályára lépni, és ez a fajta tapasztalat a pontrúgásoknál megcsodált rúgótechnikájával együtt döntő tényező lehet.

Amit egyetlen fehérvári sem tudott megemészteni

A két csapat közös történetének legizgalmasabb, legvitatottabb meccsét 1976 tavaszán játszották, amikor a Videoton úgy látogatott az Üllői útra az utolsó előtti fordulóban, hogy két pont volt a hátránya,

és mivel akkoriban még kétpontos rendszer volt, a Fradinak egy döntetlen is tökéletes eredmény volt.

Bár a meccset szerdán rendezték, így is 30 ezer néző látogatott ki, és a hazai közönség csalódottan vehette tudomásul, hogy Szalmásy Tamás góljával félóra után a Vidi vezetett.

Aztán a 65. percben jött a fehérvári oldalról azóta is vitatott ítélet, Májer Lajost labdaelrúgás miatt kiállította Müncz György játékvezető, de a vendégek nem csak emiatt akadtak ki, hanem azért is, mert a Fradi-drukkerek kedvencét, Ebedli Zoltánt hasonló esetért nem szórta ki a spori, aki ráadásul Kovács József gólját is érvénytelenítette. Az emberelőnyben játszó Ferencváros Pusztai László góljával egyenlített, és az 1-1 után az utolsó fordulóban simán nyert Zalaegerszegen, elorozva ezzel az aranyat a Vidi elől.

“Bevallom, ma is dühös leszek, ha eszembe jut, hogy hetvenhatban elvették tőlünk a bajnoki címet. Éppen úgy jártunk, mint ötvennégyben az Aranycsapat. Máig előttem van Müncz György játékvezető arca, olyan eleven a kép, ahogy az Üllői úton toporzékolnak a játékosaim a dühtől. Az történt, hogy Müncz sporttárs szépen elvezette a sorsdöntő meccset. Nem adott meg egy szabályos gólunkat, a Fradinak viszont megítélt egy szabálytalant, ráadásul kiállította Májer Lajost, és így maradt az 1-1-es döntetlen.

A záró fordulóban a Ferencváros hetvenötezer forintért vette meg a zalaegerszegi meccset. Szőcs János barátom akkor a ZTE edzője volt, őt hívtam fel telefonon, aki csak annyit mondott a meccs előtt: sajnálom, Feri, a fiúk már megegyeztek a fradistákkal”

– nyilatkozta az emlékezetes meccsről Kovács Ferenc, a Videoton akkori edzője.

Korabeli történetekből tudhatjuk, hogy a bundázás akkoriban bevett szokás volt, és Juhász István, a Fradi válogatott védője is elárulta, hogy az utolsó öt meccset megvették a zöld-fehérek, és csak neki 40 ezer forintjába került a bajnoki cím.

Csak remélni tudjuk, hogy a mostani meccs tiszta körülmények dől majd el, és akármi is lesz a vége, további négy fordulóban lehet még szaporítani a pontokat, úgyhogy közel sem biztos, hogy a döntő tényleg pontot tesz a Fradi-Vidi versenyfutás végére.