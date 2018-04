1971 óta nem látott kezdővel gálázott a Bayern

A Bundesliga 32. fordulójában a már hetek óta biztos bajnok Bayern München a két, Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccs között, az Eintracht Frankfurtot fogadta hazai pályán.

Jupp Heynckes minden fontos játékosát pihentette a meccsen, így alkalma volt három debütáló játékosnak is esélyt adnia: Niklas Dorsch, Meritan Shabani és a 17 éves Franck Evina is most lépett pályára először a Bundesligában. A negyedik ultrafiatal, Lars Lukas Mai második bajnokiját játszotta.

A Bayern kezdője így 24 év és 35 nap volt, amellyel történelmet írtak: 1971 óta nem állt fel ilyen fiatal csapat Bundesliga-mérkőzésen.

24 – With an average age of 24 years & 35 days @FCBayernEN sent out their youngest starting XI in the #Bundesliga since 1971! Youth. @FCBayernUS #FCBSGE pic.twitter.com/g8KJoNEJTu

— OptaFranz (@OptaFranz) 2018. április 28.