Jupp Heynckes, a 72 éves nyugdíjas hat zseniális húzása

Az Ancelotti-korszak megingása talán már a tavalyi BL-negyeddöntőben a Real elleni vagy akár a Dortmund elleni kupaelődöntős vereséggel elkezdődött. Ekkor még a Bayern-szakvezetés és a közönség betudta a kiesést egy nagyszerű Dortmundnak és Realnak (némi bírói segédlettel) A nyári kínai turné botrányos eredményeit egyrészt nem vették komolyan, másrészt a tökéletes úriember és BL-specialista Carlo Ancelotti nyugalmat árasztott.

He has enjoyed a superb career, managing the biggest stars (and egos!) in the game – but has Carlo Ancelotti won less than he should? pic.twitter.com/JolMiF98hA

— 21st Club (@21stClub) 2017. szeptember 28.