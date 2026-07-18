„Reméltem, hogy egy kicsit még gyorsabb leszek” – 27 éves atlétikai rekord dőlt meg

A brit Josh Kerr világcsúcsot futott egy mérföldön az atlétikai Gyémánt Liga londoni állomásán, szombaton. A hazai közönség előtt szereplő, 1500 méteren olimpiai ezüst- és bronzérmes, a 2023-as budapesti világbajnokság aranyérmes Kerr 3:42.66 perccel ért célba.

A Rómában felállított régi, 3:43.13 perces rekordot a marokkói Hisam el-Gerúzs tartotta 1999. július 7-e óta.

„Elég nyomasztó ez a hatalmas felhajtás, amit én magam generáltam. Ha nyomot akarok hagyni ebben a sportágban, az előttem járó legendák nyomdokaiba lépve, akkor ilyen teljesítményeket kell nyújtanom.

Az ilyen eredmények nemcsak egy ember, hanem egy csapat minden porcikáját igénybe veszik. Hihetetlen, mennyi munka van a kulisszák mögött. Ma sikerült kihoznom magamból ezt a teljesítményt – csak azt reméltem, hogy egy kicsit még gyorsabb leszek

– mondta Kerr a BBC-nek.

Scotsman Josh Kerr’s World Record breaking one mile run at the London Diamond League event pic.twitter.com/YGegG2Tfu9 — Marcus (@Marcus70672192) July 18, 2026

Legyőzték Duplantist

A férfi 400 méter gáton a norvég Karsten Warholm a világ idei legjobbjával, 46.61 másodperccel győzött. A 110 méter gáton az amerikai Ja’Kobe Tharp 12.89 másodperccel versenycsúcsot repesztett, míg 100 méteren a nigériai Kayinsola Ajayi 9.84 másodperccel beállította az országos rekordot.

A nőknél 200 méteren a Saint Lucia-i Julien Alfred a londoni viadal történetének legjobb eredményét futotta 22.66 másodperccel.

A férfi rúdugróknál az amerikai Sam Kendricks legyőzte a világcsúcstartó svéd Armand Duplantist.

Mindketten 5,95 méterig jutottak, ám Kendricksnek 6,04-ig nem volt rontott kísérlete, riválisának viszont 5,85-ön volt egy. Duplantis 6,04 méteren nem próbálkozott.

Gyémánt Liga, London, a győztesek férfiak: 100 m: Kayinsola Ajayi (nigériai) 9.84 mp 110 m gát: Ja’Kobe Tharp (amerikai) 12.89 mp 400 m: Rai Benjamin (amerikai) 44.05 mp 400 m gát: Karsten Warholm (norvég) 46.61 mp – világ idei legjobbja 800 m: Brandon Miller (amerikai) 1:42.19 p 1 mérföld: Josh Kerr (brit) 3:42.66 p – világcsúcs rúd: Sam Kendricks (amerikai) 5,95 m nők: 200 m: Julien Alfred (Saint Lucia-i) 22.66 mp 400 m: Marileidy Paulino (dominikai köztársaságbeli) 800 m: Keely HodgKinson (brit) 1:56.21 p 3000 m: Jessica Hull (ausztrál) 8:24.69 p diszkosz: Cierra Jackson (amerikai) 71,72 m magas: Nicola Olyslagers (ausztrál) 2,01 m távol: Malaika Mihambo (német) 7,05 m