Sebastian Coe: A tevékenységünk a sport, de az üzletünk a szórakoztatás, és ezt soha nem szabad elfelejtenünk

A két nagy idei, budapesti nemzetközi atlétikai verseny közül az első, a Gyulai István Memorial lezajlott. Hogy tetszett a főpróba? Amennyiben tekinthetjük a Gyulai Memorialt egyfajta főpróbának a szeptemberi Atlétikai Világdöntő előtt.

Fantasztikus esemény volt. Jól szervezett, pörgős, kiváló mezőnnyel, benne egy kifejezetten erős amerikai csapattal, és a közönség is kitett magáért. És nagyon jó volt látni a stadiont ebben a fenntartható üzemmódban. Láttam már korábban is így, de nézőkkel, ezáltal élettel megtelve teljesen más élményt és látványt nyújtott.

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Marad a stadion ebben a visszabontott, 15 ezer férőhelyes üzemmódban, vagy kibővítik majd a Világdöntőre?