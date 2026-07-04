Szabó Benedek: A meccsnézésnek persze lőttek

Történtek dolgok. Egyszer meccset néztünk a régi házunkban. A főnökömtől kértem kölcsön a vásznat és a projektort. Dél-Afrika játszott Mexikó ellen. Mindenkit elhívtam. Mindenki eljött. Amikor leültem a főzőhely téglafalára, összedőlt alattam. Nyár volt.
Beletenyereltem a parázsba.
Apám vitt be a kórházba. Ennek már tizenhat éve.
Apám most hetvenéves. Jó erőben van. Nem panaszkodott, hogy be kell vinnie, pedig sokat vártunk a folyosón. Egy vizes konyharuhát tekertem a kezemre. Nem sokat ért.
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Most már jobban mennek a dolgaim, de akkoriban, amikor beleestem a tűzbe, még nem tudtam, mi lesz. Minden barátom elköltözött. Művészfilmeket néztem a galérián. Szerelmes voltam valakibe.
Ő is szerelmes volt valakibe. A srác, akibe szerelmes volt, egy bútorüzletben dolgozott és kék robogóval járt. Vincének hívták. Ő sem tudta, mi lesz.
A tárcasorozat részei
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- Darvasi László: Mi kell ahhoz, hogy kijussunk egy vébére?
- Máté Gábor: Már dallamtapadásom van a never walk alone-tól
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- Egressy Zoltán: Hidratációs szünet, Ronaldo és minden meccsen „történelem”
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- Kiss Tibor Noé: Létszám felettiek? – az első tizenhat vb-búcsúzóról, szubjektíven
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