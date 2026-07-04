foci vbgalaxisokkimaradt ziccerekmeccsnézés
Sport

Szabó Benedek: A meccsnézésnek persze lőttek

24.hu
admin Szabó Benedek
2026. 07. 04. 11:00
24.hu
Azon a nyáron egyedül néztem a világbajnokságot a hatalmas vásznon, bekötött kézzel fagylaltot ettem egy fehér műanyagdobozból. Az Uruguay-Ghána alatt úgy telezabáltam magam mirelit csirketallérral, hogy ki kellett mennem a kertbe hányni. Kimaradt ziccerek. Szabó Benedek (Galaxisok) írása.

Történtek dolgok. Egyszer meccset néztünk a régi házunkban. A főnökömtől kértem kölcsön a vásznat és a projektort. Dél-Afrika játszott Mexikó ellen. Mindenkit elhívtam. Mindenki eljött. Amikor leültem a főzőhely téglafalára, összedőlt alattam. Nyár volt.

Beletenyereltem a parázsba.

Apám vitt be a kórházba. Ennek már tizenhat éve.

Apám most hetvenéves. Jó erőben van. Nem panaszkodott, hogy be kell vinnie, pedig sokat vártunk a folyosón. Egy vizes konyharuhát tekertem a kezemre. Nem sokat ért.

Szponzorált tartalom

A „Kimaradt ziccerek” megjelenését a Mercedes-Benz Citan támogatja

Most már jobban mennek a dolgaim, de akkoriban, amikor beleestem a tűzbe, még nem tudtam, mi lesz. Minden barátom elköltözött. Művészfilmeket néztem a galérián. Szerelmes voltam valakibe.

Ő is szerelmes volt valakibe. A srác, akibe szerelmes volt, egy bútorüzletben dolgozott és kék robogóval járt. Vincének hívták. Ő sem tudta, mi lesz.

A tárcasorozat részei

 

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Megállíthatja-e bárki a franciákat?

Friss

Népszerű

Összes
„Célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs” – Pikó András emlékeztet, hogy a közmédia leendő szakmai vezetője fideszes lejárató anyagot készített a lányáról 13 éve
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik