Szabó Benedek: A meccsnézésnek persze lőttek

Történtek dolgok. Egyszer meccset néztünk a régi házunkban. A főnökömtől kértem kölcsön a vásznat és a projektort. Dél-Afrika játszott Mexikó ellen. Mindenkit elhívtam. Mindenki eljött. Amikor leültem a főzőhely téglafalára, összedőlt alattam. Nyár volt.

Beletenyereltem a parázsba.

Apám vitt be a kórházba. Ennek már tizenhat éve.

Apám most hetvenéves. Jó erőben van. Nem panaszkodott, hogy be kell vinnie, pedig sokat vártunk a folyosón. Egy vizes konyharuhát tekertem a kezemre. Nem sokat ért.

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Most már jobban mennek a dolgaim, de akkoriban, amikor beleestem a tűzbe, még nem tudtam, mi lesz. Minden barátom elköltözött. Művészfilmeket néztem a galérián. Szerelmes voltam valakibe.

Ő is szerelmes volt valakibe. A srác, akibe szerelmes volt, egy bútorüzletben dolgozott és kék robogóval járt. Vincének hívták. Ő sem tudta, mi lesz.