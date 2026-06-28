Mennyei tizenegy: Az író csak egy kézműves, de a focista lábművész

Az égbe bál van, minden este bál van, viszont labdarúgó világbajnokságot ott is csak négyévente rendeznek. Vagyis hát nem rendezik – ugyanis nincsen FIFA, a szervezet eddigi vezetőinek jórésze a pokolban landolt –, hanem csak úgy megrendeződik magától.
Mikor a földi vébé zaját meghallják a mennyben, akkor ott fenn is szerződtetésekbe kezdenek. Csapatokat gründolnak (főként foglalkozási alapon), aztán megmérkőznek. Nagyon népszerű a labdarúgás a túlvilágon, egyes kiszivárgott hírek szerint tárgyalások folynak a Menny és a Pokol között, hogy a Végső Ütközet egy futballmérkőzés formájában kerüljön majd megrendezésre
a híres Armageddon Stadionban.
Bár a meccs végeredményét János réges-régen kikotyogta, azért fogadni valószínűleg lehet majd az összecsapásra, mert hát ki tudja, talán borul a papírforma, láttunk már ilyet.
Szóval ezúttal is teljesen spontán módon kezdődött az irodalmi válogatott összeállítása. Mándy Iván és Mészöly Miklós egy felhőn cigarettáztak, és felülről nézték a vébé megnyitó ünnepségét.
Szponzorált tartalom
A „Kimaradt ziccerek” megjelenését a Mercedes-Benz Citan támogatja
– Azt javaslom – szólt halkan Mészöly –, hogy a kapusunk legyen Albert Camus, a Racing Universitaire Algerios sztárja.
Mándynak nem nagyon tetszett az ötlet: – Idegenben jó a pasas, de hazai pályán nem nyújt meggyőző teljesítményt. Tulajdonképpen nem is focizik, inkább filozofál a fociról. Nincs benne semmi lelkesedés, tiszta közöny a pályán. Különben is, Miklós, te csak maradj az atlétikánál!
Ekkor érkezett meg Minarik Ede, aki a túlvilágon a patyolattiszta, hófehér felhők felelőse.
A tárcasorozat részei
- Gazdag József: És hol marad Burkina Faso? Vb-kalauz sznoboknak
- Kukorelly Endre: Ha több szív lesz benne, több magyar fiú, nem NERkednek
- Krusovszky Dénes: Szóljon a szamuráj blues! Avagy miért ne győzhetne Japán?
- Fehér Renátó: Bojkott, VAR, jetlag: hogyan lehetne világbajnok Ronaldo?
- Darvasi László: Mi kell ahhoz, hogy kijussunk egy vébére?
- Máté Gábor: Már dallamtapadásom van a never walk alone-tól
- Jankovics Márton: Vaffanculo, Del Piero! – Ideje szembenézni a futballátokkal
- Egressy Zoltán: Hidratációs szünet, Ronaldo és minden meccsen „történelem”
- Tamás Rita: Haalandék újraegyesítik a megosztott norvég társadalmat
Lépj be a folytatáshoz!