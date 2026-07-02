Szlovén csodagyereket figyel a Szeged kézilabdacsapata

A portál szerint a szegedieknek létfontosságú lenne irányítót találniuk, hiszen a svéd Jim Gottfridssontól idő előtt megvált a klub, a vállsérüléséből lábadozó Lazar Kukicra egyelőre nem számíthat a szakvezetés, míg az izlandi Janus Smárason Barcelonába igazolt. Így a poszton egyelőre az újonnan igazolt Lukács Péter bevethető.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Handballia (@handballia) által megosztott bejegyzés

A Handballia szerint a szegediek rendkívül gazdag ajánlatot tett a Celjének, hogy kivásárolják a 2028-ig érvényes szerződéséből. Anzic a 2025–2026-os szezonban az Európa Kupa-elődöntőig menetelő csapatban hatvankét gólt dobott, írta a Délmagyar.

Menni vagy maradni?

Kérdés persze, hogy mit szól mindehhez a Celje, amelynek már úgy tűnik, összeállít a kerete a következő szezonra, és a bajnoki cím megvédése mellett szeretne helytállni a Bajnokok Ligájában is.

Az Ekipa azt írta, a 18 éves celjei gyöngyszem átigazolása nem valósul meg, legalábbis a vezetés nem adná el.

A klub nevében garantálhatom, hogy Aljus Anzic mindenképpen Celjében fog játszani a következő szezonban

– hangsúlyozta Nejc Ajdnik, a klub igazgatója.