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Sport

Szlovén csodagyereket figyel a Szeged kézilabdacsapata

24.hu
2026. 07. 02. 12:14
A szlovén kézilabdahírekkel kapcsolatban jól értesült Handballia információja szerint a Barcelona és a Veszprém után az az OTP Bank-Pick Szeged is felfigyelt az RK Celje 18 éves irányítójára, Aljus Anzicra, akiért komoly összeget hajlandó fizetni.

A portál szerint a szegedieknek létfontosságú lenne irányítót találniuk, hiszen a svéd Jim Gottfridssontól idő előtt megvált a klub, a vállsérüléséből lábadozó Lazar Kukicra egyelőre nem számíthat a szakvezetés, míg az izlandi Janus Smárason Barcelonába igazolt. Így a poszton egyelőre az újonnan igazolt Lukács Péter bevethető.

 

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A Handballia szerint a szegediek rendkívül gazdag ajánlatot tett a Celjének, hogy kivásárolják a 2028-ig érvényes szerződéséből. Anzic a 2025–2026-os szezonban az Európa Kupa-elődöntőig menetelő csapatban hatvankét gólt dobott, írta a Délmagyar.

Menni vagy maradni?

Kérdés persze, hogy mit szól mindehhez a Celje, amelynek már úgy tűnik, összeállít a kerete a következő szezonra, és a bajnoki cím megvédése mellett szeretne helytállni a Bajnokok Ligájában is.

Az Ekipa azt írta, a 18 éves celjei gyöngyszem átigazolása nem valósul meg, legalábbis a vezetés nem adná el.

A klub nevében garantálhatom, hogy Aljus Anzic mindenképpen Celjében fog játszani a következő szezonban

– hangsúlyozta Nejc Ajdnik, a klub igazgatója.

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