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Sport

Két éve doppinggyanúba keveredett, háromszoros BL-győztes kézis igazolt Szegedre

03 June 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: Handball, Men: Bundesliga, SC Magdeburg - VfL Gummersbach, Matchday 33, GETEC Arena. Nikola Portner (SC Magdeburg) is happy about his save. Photo: Andreas Gora/dpa
Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Nikola Portner
24.hu
2026. 06. 30. 02:17
03 June 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: Handball, Men: Bundesliga, SC Magdeburg - VfL Gummersbach, Matchday 33, GETEC Arena. Nikola Portner (SC Magdeburg) is happy about his save. Photo: Andreas Gora/dpa
Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Nikola Portner
2029. június 30-ig szóló szerződést kötött az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata Nikola Portnerrel, a Magdeburg svájci válogatott kapusával.

Nikola Portner 1993. november 19-én született a franciaországi Lyon városában. Pályafutása során szerepelt a BSV Bern, a Kadetten Schaffhausen, a Montpellier, a Chambéry és a SC Magdeburg csapataiban.

A Montpellier-vel egyszer, a Magdeburggal kétszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját, amellett a svájci válogatottban több mint 150 alkalommal lépett pályára.

Tisztában vagyok azzal, hogy milyen tradíciókkal rendelkező csapathoz igazolok, hiszen pályafutásom során többször is játszottam a Szeged ellen. Izgatottan várom a kezdést, és azt, hogy először magamra ölthessem a csapat mezét. Egyelőre még ismerkedem a várossal

– nyilatkozta Portner a klub hivatalos honlapján.

A 32 éves kapus két éve, 2024 áprilisában doppingügybe keveredett, a vizeletében metamfetamint találtak, ugyanakkor a mért koncentrációszint töredéke az anyag tipikus bevitelének. A szervezetében csupán 78 nanogrammot mutattak ki, ami olyan kicsi, hogy akár közvetetten, bőrrel érintkezve is bejuthatott.

A 2024. május 2-án megvizsgált B minta is pozitív lett, ez többéves eltiltást eredményezhetett volna, végül 2025 augusztusában a kézilabdázó 21 hónapos eltiltást kapott, és 2025. december 10-ig nem léphetett pályára.

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