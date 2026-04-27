sportökölvívásboksz
Sport

Berontottak a ringbe a nézők és székkel ütni kezdték győzelme után az orosz bokszolót

Nexta / X
Futó Csaba
2026. 04. 27. 11:53
Nexta / X

Szergej Gorokov a második menetben kiütötte a török Emirhan Kalkant az UBO félnehézsúlyú övéért vívott mérkőzésen, Trabzonban. Az orosz ökölvívó aztán nagy ünneplésbe kezdett, majd odament volna megnézni, hogy van török riválisa, amikor Kalkan csapatának egy tagja meglökte őt.

Ekkor Gorokov egyik segítője ott termett, a szóváltásból pedig hamar pofozkodás lett, amibe aztán a török közönség is bekapcsolódott.

A nézők elözönlötték a ringet, műanyag székeket dobáltak be, volt, amelyikkel az idő közben földre került Gorokovot ütlegelték, és a fejét is megtaposták.

Az orosz később Instagram-sztorit tett közzé, az Express cikke szerint a kórházból jelentkezett be, ahol azt mondta, az edzői csapata egy tagja fejsérülést szenvedett és az MRI-vizsgálatra várnak. Úgy fogalmazott, még ő maga úszta meg a legkisebb sérülésekkel.  A történtek után. érthető módon, nem akartak Törökországban maradni.

Már Georgiában vagyunk Nálunk az öv és a bajnoki cím. Köszönöm a támogatást, barátaim

– üzente később egy másik Insta-sztoriban.

A 36 éves Gorokovnak ez volt a 17. győzelme profi karrierje során tizenegy vereség és két döntetlen mellett. Kalkan hét győzelem után először kapott ki.

Ajánlott videó

„Ez a döntés nemhogy nem segíti a magyar labdarúgás helyzetét, de egyenesen rontja” – mit gondolnak a másodosztályú csapatok az osztályozóról?

Friss

Népszerű

Összes
Sebő Ferenc
Meghalt Sebő Ferenc
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik