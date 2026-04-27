Berontottak a ringbe a nézők és székkel ütni kezdték győzelme után az orosz bokszolót

Szergej Gorokov a második menetben kiütötte a török Emirhan Kalkant az UBO félnehézsúlyú övéért vívott mérkőzésen, Trabzonban. Az orosz ökölvívó aztán nagy ünneplésbe kezdett, majd odament volna megnézni, hogy van török riválisa, amikor Kalkan csapatának egy tagja meglökte őt.

Ekkor Gorokov egyik segítője ott termett, a szóváltásból pedig hamar pofozkodás lett, amibe aztán a török közönség is bekapcsolódott.

A nézők elözönlötték a ringet, műanyag székeket dobáltak be, volt, amelyikkel az idő közben földre került Gorokovot ütlegelték, és a fejét is megtaposták.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan. Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks. The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Az orosz később Instagram-sztorit tett közzé, az Express cikke szerint a kórházból jelentkezett be, ahol azt mondta, az edzői csapata egy tagja fejsérülést szenvedett és az MRI-vizsgálatra várnak. Úgy fogalmazott, még ő maga úszta meg a legkisebb sérülésekkel. A történtek után. érthető módon, nem akartak Törökországban maradni.

Már Georgiában vagyunk Nálunk az öv és a bajnoki cím. Köszönöm a támogatást, barátaim

– üzente később egy másik Insta-sztoriban.

A 36 éves Gorokovnak ez volt a 17. győzelme profi karrierje során tizenegy vereség és két döntetlen mellett. Kalkan hét győzelem után először kapott ki.