Három világbajnokot lenyomva aratott történelmi tornagyőzelmet a női dartsos

admin Dajka Balázs
2026. 04. 28. 08:47
Beau Greaves nyert Michael Smith ellen a Players Championship-sorozat Milton Keynes-i állomásának döntőjében, és ezzel első női játékosként aratott sikert egy PDC Pro Tour-versenyen.

A 22 éves Greaves óriási menetelést mutatott be, mivel a döntőig vezető úton másik két világbajnokot takarított el az útból: Rob Crosst 6-5-re verte a negyeddöntőben, Gary Andersont pedig 7-1-re az elődöntőben.

A Smith elleni döntő nagyon szoros volt, Greaves úgy nyert 8-7-re, hogy 142-ről kiszállva húzta be a mindent eldöntő leget.

Greaves végig nagyon összeszedetten dobott a döntőben, a kilencedik legben 170-ről csekkolt ki, és 80 százalékkal dobta a kiszállókat.

„Nagyszerű évem volt eddig, de soha nem gondoltam volna, hogy meg tudok nyerni egy ilyen tornát. Nagyon jól játszottam a döntőben, nem is tudom leírni azt, amit érzek.

El sem hittem, amikor legyőztem Gary Andersont, majd sikerült nyernem Michael ellen is, olyan játékosokat vertem meg, akiket korábban a tévében bámultam

– nyilatkozta Greaves.

A tornát a világbajnok Luke Littler mellett Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Nathan Aspinall is kihagyta, de a szintén vb-győztes Luke Humphries ott volt a mezőnyben, és a harmadik körben, Max Hopp ellen búcsúzott.

Tavaly ősszel döntőt játszhatott az ifjúsági vébén

Greaves már tavaly októberben feltűnést keltett, amikor az ifjúsági vilábajnokság elődöntőjében legyőzte a címvédő Littlert, majd a finálében kikapott attól a Gian van Veentől, aki a PDC-vb döntőjéig jutott, ám ott simán kikapott Littlertől. A PDC-vébén ott volt Greaves is, ám az első körben búcsúzott, miután 3-2-re kikapott a 22. kiemelt Daryl Gurney-től.

Greaves a női PDC-tornákon 114 meccses győzelmi sorozatot épített fel, és ő lett az első női játékos, aki a PDC Pro Touron kilencnyilast dobott, a tökéletes leget februárban produkálta a Mensur Suljovic elleni Players Championship-meccsen Leicesterben.

Mostani sikerével jelenleg ötödik a Players Championship-sorozat rangsorában. Ebben a sorozatban összesen 34 tornát rendeznek, és a november végén esedékes döntőbe a 64 legjobb eredménnyel rendelkező dartsos jut be.

