„A gyűlölet nem vélemény” – az olimpia előtt tiltották meg az Eb-ezüstérmesnek, hogy viselje a megszokott korcsolyáját

A német Josephnie Schlörb a gyorskorcsolyázók kanadai világkupa-versenyén.
Derek Leung - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 02. 04. 12:04
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megtiltotta Josephine Schlörbnek, hogy a jól megszokott korcsolyáiban versenyezzen a milánói-cortinai téli olimpián. A németek Európa-bajnoki ezüstérmes gyorskorcsolyázója már fél éve várta, hogy tisztázódjon az ügy, de csak most kapott választ.

A szóban forgó korcsolyámon olyan feliratok szerepeltek, mint »A gyűlölet nem vélemény. A diszkrimináció bűncselekmény«, olyan értékek, amelyek kétségtelenül összhangban állnak a NOB és az olimpiai játékok értékeivel

– idézi a Bild a 22 éves Schlörböt.

A NOB arra hivatkozva tiltotta le a korcsolyát, hogy a sportolók nem hirdethetnek politikai üzeneteket. A gyorskoris hazája szövetségén keresztül fordult a NOB-hoz a helyzet tisztázása érdekében még fél éve, de csak mostanra kapta meg azt a választ, hogy cserélnie kell a korikat.

A német válogatott tagjaként az üldözéses csapatversenyben Európa-bajnoki ezüstérmes Schlörb már a megoldást is megtalálta arra, hogy üzenjen, de sikerült a NOB áldását is elnyernie:

a Respect (tisztelet) felirat lesz majd látható a korcsolyáin.

„Imádon őket” – mondta az új pár korcsolyáról Josephine Schlörb.

