kézilabdaana grosgyőri audi eto kcsport
Sport

A Győrrel BL-győztes klasszis bejelentette, hogy visszavonul

A győztes győri csapat játékosai a trófeával ünnepelnek az eredményhirdetésen, középen Ana Gros, miután 30-24-re nyertek a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott Győri Audi ETO KC - SG BBM Bietigheim mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2024. június 2-án. A Győr hatodik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját.
Kovács Tamás / MTI
24.hu
2026. 02. 04. 10:14
A győztes győri csapat játékosai a trófeával ünnepelnek az eredményhirdetésen, középen Ana Gros, miután 30-24-re nyertek a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában játszott Győri Audi ETO KC - SG BBM Bietigheim mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2024. június 2-án. A Győr hatodik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját.
Kovács Tamás / MTI

Az idény végén visszavonul a jobbátlövő Ana Gros, aki 2024-ben Bajnokok Ligáját nyert a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatával. A 35 éves szlovén játékos döntését a ChampSport nemzetközi sportügynökség hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.

Gros először 2010 és 2012, majd 2022 és 2024 között szerepelt Győrben. A Bajnokok Ligáját 2024-ben, a bajnokságot 2011-ben, 2012-ben és 2023-ban, a Magyar Kupát pedig 2011-ben és 2012-ben nyerte meg.

Pályafutása során szerepelt az Olimpija Ljubljana, a Krim Mercator Ljubljana, a német Thüringer HC, a francia Metz HB és Brest Bretagne, illetve az orosz CSZKA Moszkva együttesében. BL-ezüstérmet a Győr és a Brest csapatával is szerzett, bajnokságot pedig Szlovéniában, Németországban és Franciaországban is nyert. A Bajnokok Ligája gólkirálya volt 2021-ben, két évvel később pedig az idény legjobb játékosának választották.

Kapcsolódó
Szita Zoltán támadása közben belül védekezett Hampus Wanne.
A Magyar Kézilabda Szövetség levelet küld az EHF-nek a játékvezetéssel kapcsolatban
Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke árulta el.

Ajánlott videó

Pazar Kerkez-gólpassz is kellett a Liverpool villámgyors fordításához

Friss

Népszerű

Összes
Nagy Márton testvére körétől vette új székházát az iparkamara, az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos is feltűnt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik