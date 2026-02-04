A Győrrel BL-győztes klasszis bejelentette, hogy visszavonul

Az idény végén visszavonul a jobbátlövő Ana Gros, aki 2024-ben Bajnokok Ligáját nyert a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatával. A 35 éves szlovén játékos döntését a ChampSport nemzetközi sportügynökség hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.

Gros először 2010 és 2012, majd 2022 és 2024 között szerepelt Győrben. A Bajnokok Ligáját 2024-ben, a bajnokságot 2011-ben, 2012-ben és 2023-ban, a Magyar Kupát pedig 2011-ben és 2012-ben nyerte meg.

Pályafutása során szerepelt az Olimpija Ljubljana, a Krim Mercator Ljubljana, a német Thüringer HC, a francia Metz HB és Brest Bretagne, illetve az orosz CSZKA Moszkva együttesében. BL-ezüstérmet a Győr és a Brest csapatával is szerzett, bajnokságot pedig Szlovéniában, Németországban és Franciaországban is nyert. A Bajnokok Ligája gólkirálya volt 2021-ben, két évvel később pedig az idény legjobb játékosának választották.