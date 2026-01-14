Böde-Bíró Blanka győztes kézirangadón tért vissza a Fradiba

Az FTC magabiztos játékkal 35-29-re győzött az eddig veretlen DVSC otthonában a női kézilabda NB I szerdai rangadóján.
Az eddig százszázalékos debreceniek remekül kezdtek, 7-2-re is vezettek.
Ekkor a fővárosiaknál visszatért a gyermekáldás miatt közel egy évet kihagyó válogatott kapus, Böde-Bíró Blanka, akinek egyből egy büntetővédésre kellett beállnia, ám Alicia Toublanc a kapufát találta el.
Rendezte sorait az FTC, és negyedóra elteltével felzárkózott egy gólra (10-9), amikor is időt kértek a hajdúságiak. A lendület nem törte meg a vendégek lendületét, és fordítottak (12-13), a szünetre pedig három góllal elléptek.
Kőkemény meccsek várnak a Lokira
A folytatásban állandósult a különbség, majd az utolsó negyedórára érve tovább nőtt (24-30), ekkor már nem volt kérdés, hogy az FTC elviszi a két pontot.
A hazaiaknál Jovana Jovovic tíz, a túloldalon Antje Malestein és Darja Dmitrijeva hét-hét gólt dobott. A folytatásban is nehéz mérkőzések várnak a Debrecenre, amely előbb BL-, utána bajnoki meccset játszik Győrben, majd a dán Esbjerg vendégeként lép pályára a legrangosabb európai kupasorozatban.
51 gólt dobott a Győr a bajban lévő Dunaújvárosnak
A címvédő és éllovas Győr 51-22-re győzött a súlyos anyagi gondoktól gyötört Dunaújváros vendégeként. Vereségével a DKKA már 15 tétmérkőzés óta nyeretlen, az ETO viszont őrzi százszázalékos mérlegét az idényben valamennyi sorozatot figyelembe véve. A győriek sikeréhez Nathalie Mari Hagman és Tjasa Stanko egyformán 11 góllal járult hozzá.
Eredmények:
DVSC Schaeffler – FTC-Rail Cargo Hungaria 29-35 (15-18)
Moyra-Budaörs – Motherson Mosonmagyaróvári KC 23-30 (14-15)
Dunaújvárosi Kohász KA – Győri Audi ETO KC 22-51 (7-26)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 11 11 – – 400-246 22 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 11 10 – 1 373-260 20
3. DVSC Schaeffler 11 10 – 1 363-259 20
4. MOL Esztergom 11 7 1 3 356-299 15
5. Alba Fehérvár KC 10 7 – 3 269-248 14
6. Motherson Mosonmagyaróvári KC 11 5 1 5 296-280 11
7. Váci NKSE 10 5 1 4 293-280 11
8. Kisvárda Master Good SE 10 4 – 6 257-292 8
9. Szombathelyi KKA 10 3 2 5 280-323 8
10. Vasas SC 10 3 1 6 270-305 7
11. Moyra-Budaörs 11 2 2 7 274-329 6
12. NEKA 10 2 – 8 249-306 4
13. Dunaújvárosi Kohász KA 11 – 2 9 263-368 2
14. Kozármisleny KA 11 – – 11 239-387 0