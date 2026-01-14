Böde-Bíró Blanka győztes kézirangadón tért vissza a Fradiba

Az FTC magabiztos játékkal 35-29-re győzött az eddig veretlen DVSC otthonában a női kézilabda NB I szerdai rangadóján.

Az eddig százszázalékos debreceniek remekül kezdtek, 7-2-re is vezettek.

Ekkor a fővárosiaknál visszatért a gyermekáldás miatt közel egy évet kihagyó válogatott kapus, Böde-Bíró Blanka, akinek egyből egy büntetővédésre kellett beállnia, ám Alicia Toublanc a kapufát találta el.

Rendezte sorait az FTC, és negyedóra elteltével felzárkózott egy gólra (10-9), amikor is időt kértek a hajdúságiak. A lendület nem törte meg a vendégek lendületét, és fordítottak (12-13), a szünetre pedig három góllal elléptek.

Kőkemény meccsek várnak a Lokira

A folytatásban állandósult a különbség, majd az utolsó negyedórára érve tovább nőtt (24-30), ekkor már nem volt kérdés, hogy az FTC elviszi a két pontot.

A hazaiaknál Jovana Jovovic tíz, a túloldalon Antje Malestein és Darja Dmitrijeva hét-hét gólt dobott. A folytatásban is nehéz mérkőzések várnak a Debrecenre, amely előbb BL-, utána bajnoki meccset játszik Győrben, majd a dán Esbjerg vendégeként lép pályára a legrangosabb európai kupasorozatban.

51 gólt dobott a Győr a bajban lévő Dunaújvárosnak

A címvédő és éllovas Győr 51-22-re győzött a súlyos anyagi gondoktól gyötört Dunaújváros vendégeként. Vereségével a DKKA már 15 tétmérkőzés óta nyeretlen, az ETO viszont őrzi százszázalékos mérlegét az idényben valamennyi sorozatot figyelembe véve. A győriek sikeréhez Nathalie Mari Hagman és Tjasa Stanko egyformán 11 góllal járult hozzá.