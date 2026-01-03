„Gyertek, lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen mérkőzés!” – nagy dobásra készül az orosz kéziszövetség

A hírt Szergej Siskarjov, az Orosz Kézilabda Szövetség elnöke jelentette be egy moszkvai sajtótájékoztatón, a tervekről bővebben Lev Voronyin, a szövetség vezérigazgatója mesélt a Szport-Ekszpressznek adott interjújában.

Már mind a 15 olimpiai bajnok megerősítette részvételét a mérkőzésen. Remélem, hogy Jevgenyij Trefilov, aki nemrég, szeptemberben ünnepelte 70. születésnapját, ugyancsak leül az edzői kispadra

– mondta.

Az ellenfél az öt évvel később, a tokiói játékokon ezüstérmet szerzett csapat lesz, akikhez a jelenlegi orosz válogatott játékosok is csatlakoznak.

„Szerintem ez egy vibráló történet lesz, szépen megrendezve és bemutatva. Ritka, hogy 10 év után egy bajnokcsapat teljes erőbedobással lépjen pályára. Fontos számunkra, hogy ezt a mérkőzést a legmagasabb szinten rendezzük meg, ehhez minden erőforrást mozgósítunk, amit csak tudunk. Gyönyörű, szívhez szóló élmény lesz, és nagyon remélem, hogy a csarnok megtelik.

Ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy megérintsük a történelmet, hogy a szurkolók megvegyék kedvenc kézilabdázóik mezét, autogramot kapjanak. Gyertek, lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen mérkőzés!

– üzent a drukkereknek.