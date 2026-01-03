„Gyertek, lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen mérkőzés!” – nagy dobásra készül az orosz kéziszövetség

A hírt Szergej Siskarjov, az Orosz Kézilabda Szövetség elnöke jelentette be egy moszkvai sajtótájékoztatón, a tervekről bővebben Lev Voronyin, a szövetség vezérigazgatója mesélt a Szport-Ekszpressznek adott interjújában.
Már mind a 15 olimpiai bajnok megerősítette részvételét a mérkőzésen. Remélem, hogy Jevgenyij Trefilov, aki nemrég, szeptemberben ünnepelte 70. születésnapját, ugyancsak leül az edzői kispadra
– mondta.
Az ellenfél az öt évvel később, a tokiói játékokon ezüstérmet szerzett csapat lesz, akikhez a jelenlegi orosz válogatott játékosok is csatlakoznak.
„Szerintem ez egy vibráló történet lesz, szépen megrendezve és bemutatva. Ritka, hogy 10 év után egy bajnokcsapat teljes erőbedobással lépjen pályára. Fontos számunkra, hogy ezt a mérkőzést a legmagasabb szinten rendezzük meg, ehhez minden erőforrást mozgósítunk, amit csak tudunk. Gyönyörű, szívhez szóló élmény lesz, és nagyon remélem, hogy a csarnok megtelik.
Ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy megérintsük a történelmet, hogy a szurkolók megvegyék kedvenc kézilabdázóik mezét, autogramot kapjanak. Gyertek, lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen mérkőzés!
– üzent a drukkereknek.
A keretek
A 2016-os orosz válogatott:
kapusok: Anna Szedojkina, Tatjana Jerokina, Viktorija Kalinyina
balszélsők: Polina Kuznyecova, Jekatyerina Marennyikova
balátlövők: Anna Szeny, Olga Akopjan, Vladlena Bobrovnyikova, Viktorija Zsilinszkajtye
irányítók: Darja Dmitrijeva, Jekatyerina Ilina
beállós: Maja Petrova
jobbátlövő: Irina Bliznova, Anna Vjahirjeva
jobbszélsők: Marina Szudakova
szövetségi kapitány: Jevgenyij Trefilov
Az oroszok 2021-es kerete:
kapusok: Anna Szedojkina, Viktorija Kalinyina
balszélsők: Polina Kuznyecova, Polina Gorskova
balátlövők: Polina Vedekina, Vladlena Bobrovnyikova, Anna Szeny, Jelena Mihajlicsenko
irányítók: Darja Dmitrijeva, Jekatyerina Ilina
beállós: Kszenija Makejeva
jobbátlövők: Anna Vjahirjeva, Antonyina Szkorobogatcsenko
jobbszélsők: Olga Fomina, Julija Managarova
szövetségi kapitány: Alekszej Alekszejev