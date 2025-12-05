Betlehem leúszta becsülettel a fő számát, majd kimerülésre hivatkozva hazautazott az Eb-ről

A 22 éves magyar úszó a csütörtöki 1500-as fináléban korábbi országos rekordját (14:23.27) jelentősen megjavítva, 14:19.65 perces eredménnyel negyedikként csapott célba.

Ez ugyanakkor csupán egyéni csúcs lett, hiszen Sárkány Zalán 14:15.51-gyel másodikként zárt az ír Daniel Wiffen mögött, a szám világcsúcstartója, a német Florian Wellbrock pedig Betlehem előtt 39 századdal bronzérmesként végzett.

Betlehem ezek után visszalépett a 800 gyorstól és Sós Csaba szövetségi kapitány beleegyezésével hazautazik.

Azt érzem, hogy mostanra teljesen kimerültem

– mondta.

„Nagyon sok dologra kellett figyelnem, emellett rengeteget versenyeztem az ősz folyamán, mára teljesen kiürültem, elsősorban mentálisan. A fő számomat leúsztam becsülettel, azt hiszem, egyszerűen nincs több bennem – most kell egy kis idő otthon, a családdal, elvonulva, hogy újra felépítsem magam, és így jövőre újra az igazi Betlehem Dávid versenyezhet majd.”

Az olimpiai bronzérmes sportoló sűrű idényen van túl, halmozta az érmeket a májusi nyílt vízi Európa-bajnokságon, életében először dobogóra állhatott egyéni számban a világbajnokságon, ősszel Európa- és Világkupa-futamot nyert 10km-en, ő lett a medencés rövid pályás országos bajnokság legjobbja, írta a szövetség közösségi oldala.