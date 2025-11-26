sportkézilabdanői kézilabdaferencváros
Sajtóhír: Újabb dán kézis szerződhet a Ferencvárosba

Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images
24.hu
2025. 11. 26. 10:47
Michala Möller is a Ferencvárosba igazolhat, írta a handballtransfer.dk.

A dán portál szerint azok után, hogy Anna Kristensen és Mette Tranborg szerződést írt alá az FTC-vel, Möller is követheti honfitársait. Jesper Jensen vezetőedző jól ismeri az irányítóként és jobbátlövőként is bevethető játékost az Esbjergből, ráadásul Kristensent is onnan szerezték meg a zöld-fehérek. A 25 éves kézis még sosem volt légiós, korábban az Ikastban játszott, amellyel Dán Kupát nyert, az Esbjerggel kupát és bajnokságot is.

A Fradi nagyon aktív volt novemberben, hosszabbított három magyar válogatottjával, Klujber Katrinnal, Simon Petrával és Márton Grétával, de bejelentette Kristensen és Tranborg mellett a szlovén balátlövő, Elizabeth Omoregie és a spanyol beálló, Lysa Tchaptchet érkezését is.

