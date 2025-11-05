Őrjöngött a világelső teniszező, edzője ijedten hagyta el a stadiont

A csata úgy kezdődött, ahogy Szabalenka eltervezte, az első szettet nagyon simán megnyerte 6:4-re. A másodikban azonban nem ment neki a játék, simán, 6:2-re elbukta.

Ekkor elszakadt nála a cérna, és heves gesztusokkal, illetve néhány nagyon erős szóval kirohanást intézett a lelátón ülő edzője, Anton Dubrov felé. A drámai jelenetek arra késztették a szakembert, hogy elhagyja a létesítményt.

Szabalenka összeszedte magát, és 6:3-re megnyerte a döntő szettet.

Amikor a Tennis Channel műsorvezetője, korábbi teniszező, Coco Vandeweghe megkérdezte, mi történt, a fehérorosz sztár megpróbálta tisztázni a helyzetet.

„Talán túl kemény voltam vele… A valóság az, hogy nehéz időszakon mentem keresztül, az intenzív frusztrációt valahogy le kellett vezetnem. És hát, mondjuk úgy, hogy túlzásba vittem” – mondta, hozzátéve, hogy nem tudja, merre jár az edzője, de nem lepődött meg azon, hogy elhagyta a stadiont.

Abban a pillanatban jobb, ha békén hagy a problémáimmal. Csak remélem, hogy nem csalódott túlságosan bennem. Sajnálom, nagyon stresszes voltam, és minden dühömet rajta vezettem le

– tette hozzá.

Szabalenka csütörtökön Coco Gauff ellen lép pályára, és győzelem estén biztosan elődöntős lesz. Hogy edzője ott lesz-e a lelátón, nem tudni…