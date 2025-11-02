carlos alcarazjannik sinnertenisz
Más szint: Sinner szettveszteség nélkül húzta be a párizsi ezrest

2025. 11. 02. 19:17
Az olasz Jannik Sinner sikerével ért véget vasárnap a 6,1 millió euró (2,3 milliárd forint) összdíjazású párizsi keménypályás tenisztorna. A 24 éves játékos a fináléban 6:4, 7:6 (7-4) arányban nyert a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen, ezzel hétfőtől újra ő a világelső, visszaelőzve a spanyol Carlos Alcarazt.

Sinner pályafutása ötödik ATP 1000-es versenyén diadalmaskodott, tette mindezt szettveszteség nélkül.

Hasonlóra legutóbb 2023 nyarán Alcaraz volt képes Indian Wellsben. A spanyol most meglepetésre az első mérkőzésén vereséget szenvedett.

„Nagyon boldog vagyok, az elmúlt néhány hónap fantasztikus volt. Egy újabb trófea idén… Bármi is lesz Torinóban, ez egy fantasztikus év volt” – mondta Sinner, utalva a ATP-világbajnokságra, ami november 9-én kezdődik.

