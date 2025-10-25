Fángli Henrietta tovább tudta faragni az országos csúcsát a döntőben

Fángli Henrietta szombaton hajnalban tovább faragta a rövidpályás világkupa-sorozatában úszott országos csúcsát.

A 23 éves versenyző a száz mell elődöntőjében úszott 1:05.00-nél is jobbat úszott a fináléban, 1:04.67-re javította pár órával később a rekordot. Az ötödik legjobb idővel döntőbe jutó úszó ötödikként ért célba, de a dobogótól sem volt messze. Ugyancsak ötödik lett 200 méter pillangón Márton Richárd, aki 1:53.87 perces idővel csapott célba.

Kós Hubert kíméletlenül besöpörte az 50 méter hát döntőjében is az aranyat 22.67-es idővel. Mivel 200 méteren világcsúccsal nyert, már csak száz méteren kell elsőként célba érnie hozzá, hogy a világkupa összes versenyének összes hátúszó számában nyerjen.