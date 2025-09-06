Otthon elveszített rangadóval kezdett a Fradi női kézicsapata a BL-ben

Az előző szezonban Bajnokok Ligája-ezüstérmes Odense 34-32-re legyőzte a hazai pályán játszó Ferencváros női kézilabdacsapatát.

Finoman szólva sem indult jól a mérkőzés a Fradi szempontjából, mert ugyan Angela Malestein góljával a 4. percben 2-1-re vezetett a házigazda,

ez volt az egyetlen olyan pillanata a mérkőzésnek, amikor előnyben volt Jesper Jensen csapata.

Az Odense három gólra is meglógott, és ugyan 10-10-nél sikerült befogni a riválist, utána ismét ellépett a dán csapat, amely 18-16-ra vezetett az első félidőt követően.

A második félidő első gólját is a vendégcsapat szerezte, azonban feljavult a Fradi, Klujber Katrin találata után pedig már csak egy volt a hazai hátrány. 20-21 után aztán csinált egy 3-0-s rohanást az Odense, Jensen időkéréssel próbálta felrázni csapatát.

Egy védés Janurik Kingától a második félidőben:

Beletelt egy kis időbe, de elkezdett faragni a különbségen az FTC, fontos jövések jöttek Laura Glausertől, és sikerült egyenlíteni 29-29-re, majd Klujber már a vezetést megszerzéséért lőtt, de védett az elég jó napot kifogó Althea Reinhardt. Erre válaszul hat perc gólcsend után talált be ismét az Odense és újra vezetett. Az utolsó percben Darja Dmitrijeva tört be a falba, de a kapusba lőtt – míg az Odense előbb időt kért, majd Ingvild Bakkerud góljával végül 34-32-re győzni tudott.

Klujber és Emily Vogel nyolc-nyolc gólt szerzett a Ferencvárosban, Janurik Kinga és Glauser öt-öt védéssel zárt. Az Odense sikeréből Reinhardt 14 védéssel, Bakkerud hét találattal vette ki a részét.