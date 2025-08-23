Verhetetlen volt a címvédő az rg-vb-n, csak a rossz himnuszt játszó szervezők tudták meglepni

Négy tornásznő, négy különböző stílus és egyéniség, négy világklasszis.

Az orosz származású, de német színekben versenyző (és német felmenőkkel is rendelkező) Darja Varfolomeev az összes világbajnoki cím és az olimpiai arany védője.

Nem teátrális, néha kicsit gépies, ugyanakkor fantasztikus erősségű gyakorlatokat hajt végre és ő a legjobb versenyző típus az egész mezőnyben, aki a kulcsfontosságú pillanatokban szinte mindig legjobbját hozza.

Az olasz Sofia Raffaeli Varfolomeev ellentéte. Művészi, az érzelmei kiülnek az arcára, néha magát hozza nehéz helyzetbe, kicsit kiszámíthatatlan, de ha jó napja van, akkor bárkivel felveszi a versenyt, a közönséget pedig garantáltan elbűvöli. A bolgár Sztiliana Nikolova olyan, mint egy aprócska, de irtózatos erejű motorral felszerelt sportautó.

Nem ezerrel, de tízezerrel pörög, bárkit legyőzhet, de elsősorban önmagát kellene – a tavalyi olimpia egyik favoritjaként a párizsi döntőbe sem jutott be, és eddig a világbajnokságok sem hoztak neki szerencsét. Tajszija Onofrijcsuk a legifjabb koronavárományos, hosszú idő után az első ukrán versenyző, aki világbajnokságot nyerhet. Végtelenül szórakoztató, a karika- és szalaggyakorlatát pedig valószínűleg még hosszú évek múlva is vissza fogják nézni a rajongók. Ők a favoritok, a döntő többi tizennégy versenyzője csak kiváló rg-s.

A show a B csoporttal kezdődik, a brazil ultrák megpróbálják hangerővel leszakítani a tetőt, és csak kicsit morognak, amikor első számú kedvencüket, Barbara Domingost megelőzi a bolgár Eva Brezalieva egy holtverseny után. Brezalieva elkönyveli a top tízes helyezést, jöhet a selejtező legjobb kilenc versenyzője.

Az első rotáció után a favoritok közül a születésnapos Nikolova vezet, Raffaeli szorosan a nyomában, Onofrijcsuk és Varfolomeev kicsit hátrébb, de látótávolságban. A másodikban Varfolomeev buzogánnyal dolgozik, a csúszós szőnyeggel küzd egy kicsit, de majdnem 32 pontot – egészen kiemelkedő pontszám – kap gyakorlatára, és egy ponttal átveszi a vezetést. Raffaeli tartja a lépést, Onofrijcsuk viszont nem tud 30 pont fölé kerülni, és ez megpecsételi éremálmait.

Az aranyérem sorsa a harmadik körben dől el. Varfolomeev szalaggal is magabiztos, Nikolova viszont gyakorlata végén előre megy, a karikája hátra, ez pedig a létező legrosszabb jelek egyike rg-ben… Nagy ejtés, és ez az elsőségről szőtt álom vége. Nikolova évek óta ott van a legjobbak között, de vébén és olimpián állandóan rossz a lapjárása.

Varfolomeev kap egy kis segítséget riválisától, de magától is célba érne. Esze ágában sincs a célegyenesben megbotlani: ment egyet, súlyos hiba nélkül zár. Jókora előnnyel védi meg összetett világbajnoki címét – és még négy szerenkénti döntőben próbálhatja meg megőrizni a trónját. Az örömét az sem rontotta el, hogy a szervezők mellékattintottak a zenelistának, és a német helyett a grúz himnuszt játszották el neki.

Eddig kétségtelenül ez volt a világbajnokság legnagyobb meglepetése.

Ritmikus gimnasztika, vb, egyéni összetett döntő 1. Darja Varfolomeev (Németország) 121.900

2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 119.300

3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 117.950

4. Tajszija Onofrijcsuk (Ukrajna) 117.400

5. Takhmina Ikromova (Üzbegisztán) 114.650

6. Anastasia Simakova (Németország) 114.300