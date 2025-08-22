Megszakadt Pigniczki Fanni nagy sorozata, nincs magyar egyéni döntős az rg-vb-n

Óriászászlók, drapik és zenekar a lelátón, kétrudasok a kedvencek képével, a görögtűz és füst hiányzik, de csak a zárt tér miatt, mert a parkolóban sárga-zöldet füstöltek az ultrák… Nem, nem a Maracanában vagyunk – a Flamengo idegenben játszott az Internacionallal –, hanem a riói Olimpiai Parkban, ritmikus gimnasztika világbajnokságon. Ahol azért az óriászászlók, a dobosok és a fúvósok nem feltétlenül a lelátók szerves részei (az üvegrepesztő sikoltozás annál inkább!).
De ha eljön a Movimento Verde Amarelo, ott a laza buliból pillanatokon belül össznépi fieszta lesz.
Az MVA rövidítésű hivatásos szurkolócsoportot 2008-ban hívták életre, hogy a brazil sportolók világszerte megfelelő buzdítást kapjanak. A sárga-zöld csíkosba öltözött tagok gyakorlatilag profi (fizetett!) ultrák, akik már 38 különböző sportág nagy eseményein követték a brazil válogatottakat. Fizetett mivoltuk miatt a megítélésük is ellentmondásos, ám az tény, hogy fel tudják dobni a hangulatot: mikor a hazaiak kedvencei, Barbara Domingos és Geovanna Santos bevonulnak, akkor az összes okosóra a halláskárosodás veszélyére figyelmeztet, márpedig ezt eddig rg-világbajnokságon csak a világ legjobb szurkolóinak tartott spanyolok tudták elérni.
Geovanna Santosnak nem elég a hangerő. „Jojo” Santost finoman fogalmazva is felpörgeti a hazai szurkolótábor, őrült energiával hajtja végre a gyakorlatait, majd amikor végez, nem ül ki a Copacabana járdamintázatával díszített lihegőbe, hanem kifut a lelátókhoz, és elkezdi hergelni a drukkereket:
Hangosabban, hangosabban!
Aztán vigyorogva leül a szófára, és elégedetten nézi, hogy ugrál mindenki a mellette levő lelátón.
Az első estére kicsit megfárad a tömeg – ehhez annak az érthetetlen rendezői döntésnek is köze lehet, hogy ha valaki kimegy a közel 14 órás selejtező alatt az Arena Carioca 1 területéről, nem engedik vissza –, meg is ritkul. Amire a magyarok szőnyegre lépnek, már csak a hardcore tornafanatikusok maradnak.
Pigniczki Fanni elhelyezkedik a karikagyakorlat kezdőpózában. A dressz ujján kockás zászló, a hátán Ayrton Senna bukósisakja.
„Már azelőtt tudtam, hogy autóba ültem volna: versenyzésre születtem” – hangzik el a Senna-sorozat egyik mondata.
A Senna-homage a brazil szíveket elnyeri, az más kérdés, hogy a gyakorlat sikerült már jobban, és ugyanez igaz a labdára is. A vb- és Eb-érmes magyar tornásznő csalódottan sétál le, a selejtező első napja után 25. a nagyon erős mezőnyben. A döntőben csak 18 hely van. Wiesner Hanna sem lehet elégedett a nyitányával, Lovász Luca annál inkább a vb-bemutatkozásával. Mindenesetre az első nap után annyit állapíthatunk meg: szerenkénti döntő nincs, Pigniczki Fanni összetett fináléja pedig veszélyben.
A második napot a brazilok indítják. Santos bebiztosítja továbbjutását az összetett döntőbe, rázza az öklét, megint kimegy a gyakorlat után a lelátók elé. „Hangosabban, még hangosabban!” A tradíciók, ugye.
Az első csoport eredményei tovább apasztják a magyar reményeket: körvonalazódik, hogy az összetett döntőbe jutáshoz nagyjából 82 pont kell, az meg túl sok az előző napi eredmények fényében. A harmadik csoport után az is eldől, hogy jóval 82 fölé kellene menni Pigniczki Fanninak. Erre legfeljebb matematikai esély mutatkozik, a buzogánygyakorlat végére becsúszó ejtés után az is elszáll, így konstatálhatjuk:
zsinórban négy összetett világbajnoki döntő (2019, 2021, 2022, 2023) után az ötödik nincs meg a kétszeres olimpikonnak. Pigniczki Fanni a 32., Wiesner Hanna a 49. helyen zárja végül a selejtezőt, a kvalifikáció nyolc magyar gyakorlata közül a vb-debütáns Lovász Lucáé kapta a legmagasabb pontszámot.
Az egyéni selejtező viszonylag kevés meglepetést hozott, az első helyezett kiléte is papírforma: a két éve, Valenciában az összes egyéni vb-aranyat begyűjtő, olimpiai bajnok német Darja Varfolomeev összetettben és minden szerrel a legjobb eredményt elérve jutott tovább. De az igazán nagy tétre menő játék számára és közvetlen riválisai – Sztiliana Nikolova, Tajszija Onofrijcsuk, Sofia Raffaeli – számára csak a döntőkkel kezdődik.
Ritmikus gimnasztika, világbajnokság
Egyéni összetett selejtező:
1. Darja Varfolomeev (Németország) 92.850,
2. Tajszija Onofrijcsuk (Ukrajna) 90.150,
3. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 88.800,
…32. Pigniczki Fanni (Magyarország) 78.050,
…49. Wiesner Hanna (Magyarország) 73.100
Karika:
1. Varfolomeev 30.600,
2. Onofrijcsuk 30.600,
3. Nikolova 29.350,
…26. Pigniczki 26.650,
…66. Wiesner 22.500
Labda:
1. Varfolomeev 30.350,
2. Nikolova 29.400,
3. Dragas 29.000,
…17. Lovász Luca 26.800,
…33. Pigniczki 25.650
Buzogány:
1. Varfolomeev 31.900,
2. Onofrijcsuk 30.350,
3. Raffaeli 30.300,
…41. Pigniczki 25.500,
…53. Wiesner 23.950
Szalag:
1. Varfolomeev 29.900,
2. Onofrijcsuk 29.200,
3. Nikolova 29.050,
…17. Wiesner 26.650,
…24. Pigniczki 25.450
A magyar versenyzők nem jutottak tovább a döntőkbe.