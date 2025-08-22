Megszakadt Pigniczki Fanni nagy sorozata, nincs magyar egyéni döntős az rg-vb-n

Óriászászlók, drapik és zenekar a lelátón, kétrudasok a kedvencek képével, a görögtűz és füst hiányzik, de csak a zárt tér miatt, mert a parkolóban sárga-zöldet füstöltek az ultrák… Nem, nem a Maracanában vagyunk – a Flamengo idegenben játszott az Internacionallal –, hanem a riói Olimpiai Parkban, ritmikus gimnasztika világbajnokságon. Ahol azért az óriászászlók, a dobosok és a fúvósok nem feltétlenül a lelátók szerves részei (az üvegrepesztő sikoltozás annál inkább!).

De ha eljön a Movimento Verde Amarelo, ott a laza buliból pillanatokon belül össznépi fieszta lesz.

Az MVA rövidítésű hivatásos szurkolócsoportot 2008-ban hívták életre, hogy a brazil sportolók világszerte megfelelő buzdítást kapjanak. A sárga-zöld csíkosba öltözött tagok gyakorlatilag profi (fizetett!) ultrák, akik már 38 különböző sportág nagy eseményein követték a brazil válogatottakat. Fizetett mivoltuk miatt a megítélésük is ellentmondásos, ám az tény, hogy fel tudják dobni a hangulatot: mikor a hazaiak kedvencei, Barbara Domingos és Geovanna Santos bevonulnak, akkor az összes okosóra a halláskárosodás veszélyére figyelmeztet, márpedig ezt eddig rg-világbajnokságon csak a világ legjobb szurkolóinak tartott spanyolok tudták elérni.

Geovanna Santosnak nem elég a hangerő. „Jojo” Santost finoman fogalmazva is felpörgeti a hazai szurkolótábor, őrült energiával hajtja végre a gyakorlatait, majd amikor végez, nem ül ki a Copacabana járdamintázatával díszített lihegőbe, hanem kifut a lelátókhoz, és elkezdi hergelni a drukkereket:

Hangosabban, hangosabban!

Aztán vigyorogva leül a szófára, és elégedetten nézi, hogy ugrál mindenki a mellette levő lelátón.

Az első estére kicsit megfárad a tömeg – ehhez annak az érthetetlen rendezői döntésnek is köze lehet, hogy ha valaki kimegy a közel 14 órás selejtező alatt az Arena Carioca 1 területéről, nem engedik vissza –, meg is ritkul. Amire a magyarok szőnyegre lépnek, már csak a hardcore tornafanatikusok maradnak.

Pigniczki Fanni elhelyezkedik a karikagyakorlat kezdőpózában. A dressz ujján kockás zászló, a hátán Ayrton Senna bukósisakja.

„Már azelőtt tudtam, hogy autóba ültem volna: versenyzésre születtem” – hangzik el a Senna-sorozat egyik mondata.

A Senna-homage a brazil szíveket elnyeri, az más kérdés, hogy a gyakorlat sikerült már jobban, és ugyanez igaz a labdára is. A vb- és Eb-érmes magyar tornásznő csalódottan sétál le, a selejtező első napja után 25. a nagyon erős mezőnyben. A döntőben csak 18 hely van. Wiesner Hanna sem lehet elégedett a nyitányával, Lovász Luca annál inkább a vb-bemutatkozásával. Mindenesetre az első nap után annyit állapíthatunk meg: szerenkénti döntő nincs, Pigniczki Fanni összetett fináléja pedig veszélyben.

A második napot a brazilok indítják. Santos bebiztosítja továbbjutását az összetett döntőbe, rázza az öklét, megint kimegy a gyakorlat után a lelátók elé. „Hangosabban, még hangosabban!” A tradíciók, ugye.

Az első csoport eredményei tovább apasztják a magyar reményeket: körvonalazódik, hogy az összetett döntőbe jutáshoz nagyjából 82 pont kell, az meg túl sok az előző napi eredmények fényében. A harmadik csoport után az is eldől, hogy jóval 82 fölé kellene menni Pigniczki Fanninak. Erre legfeljebb matematikai esély mutatkozik, a buzogánygyakorlat végére becsúszó ejtés után az is elszáll, így konstatálhatjuk:

zsinórban négy összetett világbajnoki döntő (2019, 2021, 2022, 2023) után az ötödik nincs meg a kétszeres olimpikonnak. Pigniczki Fanni a 32., Wiesner Hanna a 49. helyen zárja végül a selejtezőt, a kvalifikáció nyolc magyar gyakorlata közül a vb-debütáns Lovász Lucáé kapta a legmagasabb pontszámot.

Az egyéni selejtező viszonylag kevés meglepetést hozott, az első helyezett kiléte is papírforma: a két éve, Valenciában az összes egyéni vb-aranyat begyűjtő, olimpiai bajnok német Darja Varfolomeev összetettben és minden szerrel a legjobb eredményt elérve jutott tovább. De az igazán nagy tétre menő játék számára és közvetlen riválisai – Sztiliana Nikolova, Tajszija Onofrijcsuk, Sofia Raffaeli – számára csak a döntőkkel kezdődik.