Marc Márquez bepöffentette motorját, körrekorddal nyerte az időmérőt

A vb-pontversenyben is éllovas Márquez mögött az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) zárta másodikként az időmérőt, és befért még az első sorba a harmadikként végző, szintén olasz Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Az összetettben második helyen álló ifjabb Márquez-testvér, Álex a 11. pozícióban fejezte be a kvalifikációt, és mivel a péntek délutáni szabadedzésen történt feltartás miatt háromhelyes rajtbüntetést kapott, csak a 14. helyről startolhat majd.

A Marc Márquezt a szabadedzéseken szorongató Pedro Acosta (KTM) már az időmérő edzés elején túlságosan erőltetni próbálta a motorozást, melynek eredményeként elesett, végül pedig ugyan vissza tudott térni a pályára, igazán jó kört nem teljesített, a hetedik rajthelyet kaparintotta meg.

Az időmérő első szakaszában azok a motorosok küzdöttek a rajtpozíciókért, akik az edzésen a mezőny második felében végeztek. A 11 résztvevő közül az első kettő bejutott a második etapba: a leggyorsabb kört Bezzecchi érte el, mögötte Di Giannantonio zárt másodikként. A kétszeres vb-győztes Francesco Bagnaiának (Ducati) viszont nem sikerült bejutnia a második szakaszba, ez pedig először fordult elő vele a mostani idényben. Az olasz kiválóság így csak a 13. pozícióból kezdheti majd meg a sprintfutamot és a főversenyt is.

A címvédő Jorge Martín (Aprilia) szintén nem lehet túlságosan boldog, mivel csupán az utolsó előtti, hatodik sorból kezdi majd a viadalokat.

A teljes rajtsorrend 1. sor:

Marc Márquez (spanyol, Ducati)

Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia)

Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 2. sor:

Enea Bastianini (olasz, KTM)

Franco Morbidelli (olasz, Ducati)

Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 3. sor:

Pedro Acosta (spanyol, KTM)

Fermin Aldeguer (spanyol, Ducati)

Luca Marini (olasz, Honda) 4. sor:

Joan Mir (spanyol, Honda)

Pol Espargaro (spanyol, KTM)

Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 5. sor:

Francesco Bagnaia (olasz, Ducati)

Álex Márquez (spanyol, Ducati)

Raul Fernandez (spanyol, Yamaha) 6. sor:

Jorge Martín (spanyol, Aprilia)

Jack Miller (ausztrál, Yamaha)

Johann Zarco (francia, Honda) 7. sor:

Miguel Oliveira (portugál, Yamaha)

Alex Rins (spanyol, Yamaha)

Ogura Aj (japán, Aprilia)

(MTI)