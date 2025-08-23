Marc Márquez bepöffentette motorját, körrekorddal nyerte az időmérőt

A vb-pontversenyben is éllovas Márquez mögött az olasz Marco Bezzecchi (Aprilia) zárta másodikként az időmérőt, és befért még az első sorba a harmadikként végző, szintén olasz Fabio Di Giannantonio (Ducati).
Az összetettben második helyen álló ifjabb Márquez-testvér, Álex a 11. pozícióban fejezte be a kvalifikációt, és mivel a péntek délutáni szabadedzésen történt feltartás miatt háromhelyes rajtbüntetést kapott, csak a 14. helyről startolhat majd.
A Marc Márquezt a szabadedzéseken szorongató Pedro Acosta (KTM) már az időmérő edzés elején túlságosan erőltetni próbálta a motorozást, melynek eredményeként elesett, végül pedig ugyan vissza tudott térni a pályára, igazán jó kört nem teljesített, a hetedik rajthelyet kaparintotta meg.
Az időmérő első szakaszában azok a motorosok küzdöttek a rajtpozíciókért, akik az edzésen a mezőny második felében végeztek. A 11 résztvevő közül az első kettő bejutott a második etapba: a leggyorsabb kört Bezzecchi érte el, mögötte Di Giannantonio zárt másodikként. A kétszeres vb-győztes Francesco Bagnaiának (Ducati) viszont nem sikerült bejutnia a második szakaszba, ez pedig először fordult elő vele a mostani idényben. Az olasz kiválóság így csak a 13. pozícióból kezdheti majd meg a sprintfutamot és a főversenyt is.
A címvédő Jorge Martín (Aprilia) szintén nem lehet túlságosan boldog, mivel csupán az utolsó előtti, hatodik sorból kezdi majd a viadalokat.
A teljes rajtsorrend
1. sor:
Marc Márquez (spanyol, Ducati)
Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia)
Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati)
2. sor:
Enea Bastianini (olasz, KTM)
Franco Morbidelli (olasz, Ducati)
Fabio Quartararo (francia, Yamaha)
3. sor:
Pedro Acosta (spanyol, KTM)
Fermin Aldeguer (spanyol, Ducati)
Luca Marini (olasz, Honda)
4. sor:
Joan Mir (spanyol, Honda)
Pol Espargaro (spanyol, KTM)
Brad Binder (dél-afrikai, KTM)
5. sor:
Francesco Bagnaia (olasz, Ducati)
Álex Márquez (spanyol, Ducati)
Raul Fernandez (spanyol, Yamaha)
6. sor:
Jorge Martín (spanyol, Aprilia)
Jack Miller (ausztrál, Yamaha)
Johann Zarco (francia, Honda)
7. sor:
Miguel Oliveira (portugál, Yamaha)
Alex Rins (spanyol, Yamaha)
Ogura Aj (japán, Aprilia)
(MTI)