Ennek a sorsolásnak örülhetnek a Veszprém egyiptomi kézisei

2025. 08. 11. 19:38
A címvédő Veszprém az egyiptomi al-Ahli (egyiptomi) és az ausztrál Sydney-Uni csapatával találkozik a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörében. Az esemény sorsolását hétfő délután tartották a férfi ifjúsági világbajnokság helyszínén, Kairóban.

A sorsolás érdekessége, hogy a veszprémieknél négy egyiptomi légiós is szerepel, a tavaly októberben a Fredericia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett Jehia el-Dera mellett a nyáron érkezett Ahmed Adel (éppen a csoportrivális al-Ahlitól), a balátlövő Ahmed Hesam (Montpellier), illetve az ugyancsak balátlövő Ali Zein (Dinamo Bucuresti).

A szeptember 26. és október 2. között sorra kerülő tornán a csoportgyőztesek, valamint a legjobb második helyezett jut az elődöntőbe. A mérkőzéseket az egyiptomi Új Adminisztratív Fővárosban rendezik.

A beosztás

A csoport: SC Magdeburg (német), Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli), California Eagles (amerikai)
B csoport: One Veszprém HC, al-Ahli (egyiptomi), Sydney-Uni (ausztrál)
C csoport: Barcelona (spanyol), Handebol Taubaté (brazil), Zamalek SC (egyiptomi)

