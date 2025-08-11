Ennek a sorsolásnak örülhetnek a Veszprém egyiptomi kézisei

A sorsolás érdekessége, hogy a veszprémieknél négy egyiptomi légiós is szerepel, a tavaly októberben a Fredericia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett Jehia el-Dera mellett a nyáron érkezett Ahmed Adel (éppen a csoportrivális al-Ahlitól), a balátlövő Ahmed Hesam (Montpellier), illetve az ugyancsak balátlövő Ali Zein (Dinamo Bucuresti).
A szeptember 26. és október 2. között sorra kerülő tornán a csoportgyőztesek, valamint a legjobb második helyezett jut az elődöntőbe. A mérkőzéseket az egyiptomi Új Adminisztratív Fővárosban rendezik.
A beosztás
A csoport: SC Magdeburg (német), Sarjah SC (egyesült arab emírségekbeli), California Eagles (amerikai)
B csoport: One Veszprém HC, al-Ahli (egyiptomi), Sydney-Uni (ausztrál)
C csoport: Barcelona (spanyol), Handebol Taubaté (brazil), Zamalek SC (egyiptomi)