Ennek a sorsolásnak örülhetnek a Veszprém egyiptomi kézisei

A sorsolás érdekessége, hogy a veszprémieknél négy egyiptomi légiós is szerepel, a tavaly októberben a Fredericia elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett Jehia el-Dera mellett a nyáron érkezett Ahmed Adel (éppen a csoportrivális al-Ahlitól), a balátlövő Ahmed Hesam (Montpellier), illetve az ugyancsak balátlövő Ali Zein (Dinamo Bucuresti).

A szeptember 26. és október 2. között sorra kerülő tornán a csoportgyőztesek, valamint a legjobb második helyezett jut az elődöntőbe. A mérkőzéseket az egyiptomi Új Adminisztratív Fővárosban rendezik.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>