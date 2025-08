Alonsóé a hétvége legjobb mondata a Hungaroringen

Lando Norris, a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj győztese egyáltalán nem volt biztos abban, hogy a menet közben megváltoztatott stratégiája működni fog.

A világbajnoki pontversenyben kilencpontos lemaradással második versenyző a futam utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, nem volt túl magabiztos azzal kapcsolatban, hogy sikeres lesz az egykiállásos stratégiájuk, de ahogy haladt előre a versenyen, körről körre nőtt az önbizalma.

„Hosszú első etapot mentünk a közepes keverékű gumin is, így azt tudtam, hogy utána végig tudunk menni a keménnyel, de afelől voltak kétségeim, hogy az élen tudok-e maradni.

– mondta Norris. A 25 éves brit pilóta annak ellenére sem volt elégedetlen a rajtjával, hogy két pozíciót veszített, meglátása szerint inkább szerencsétlenül alakultak számára a dolgok az első körben.

„Eddig is kemény volt a szezon, és a nyári szünet után is az lesz, kicsi a különbség köztem és Oscar között, biztos, hogy a végsőkig nagy csatát fogunk vívni egymással” – utalt vb-éllovas csapattársára, Oscar Piastrira.

A McLaren ausztrál pilótája – aki tavaly győzött Mogyoródon – azt mondta, vegyesek az érzései, mert nem sikerült nyernie, ugyanakkor belülről kifejezetten szórakoztatónak érezte a Magyar Nagydíjat.

„Próbáltuk kihozni belőle a legtöbbet, és nyilván utólag lehet azon elmélkedni, hogy mit kellett volna másként csinálni, más stratégiát kellett volna-e választanunk, de ezen már kár keseregni” – fogalmazott Piastri, aki, bár az utolsó körökre utolérte csapattársát, megelőznie nem sikerült.

„Forgalom nélkül sikerült közel kerülnöm hozzá, de tudtam, hogy az előzés teljesen más történet lesz. Megpróbáltam, és bár lehet, hogy várhattam volna a kísérlettel még egy kört, nem hiszem, hogy bármin változtatott volna.

– mondta Piastri arról, amikor az utolsó előtti körben majdnem nekiment egy merész manőver miatt Norrisnak.

