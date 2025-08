Norris bátor taktikája győzelmet ért a Hungaroringen

A McLaren brit pilótája, Lando Norris lett a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj győztese.

Az időmérőt megnyerő Leclerc gond nélkül őrizte meg az első helyét a rajt után, Norris azonban beszorult, és ezt Russell, valamint Alonso is kihasználta, így a McLaren britje csak az ötödik helyen zárta az első kört (az említett trió mellett csapattársa, Piastri is előtte volt).

Norris a harmadik körben megelőzte Alonsót, így feljött negyediknek, és tapadt az élmezőnyre, mert a nyolcadik körben mindössze négy másodpercre volt az éllovas Leclerc-től. Az egyhangú körözést a bokszkiállások törték meg, az élmezőnyből Verstappen jött ki elsőnek a 18. körben, majd egyből utána Piastri is kiállt friss gumikért.

Leclerc a 20. körben hajtott a bokszba, ahogy Russell is, amikor visszatértek a pályára Norris, Alonso, Leclerc, Piastri, Bortoleto, Russell, Stroll, Lawson, Bearman, Hadjar volt az első tíz sorrendje.

Verstappen egy agresszív manőverrel előzte meg Hamiltont, majd elment Hadjar mellett is, Norrist pedig a 31. kör végén hívta ki a McLaren, így Leclerc visszavette a vezetést.

LAP 30/70 Hamilton has to run wide as Verstappen goes on the charge at Turn 4 – that was close! 😰 Verstappen up to P11 ⬆️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/sz0q57Nrpu — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Féltávnál Leclerc, Piastri, Russell, Norris, Alonso, Bortoleto, Stroll, Lawson, Verstappen és Hamilton tartozott a pontszerzők táborába, és közülük Alonso, Bortoleto, Stroll, Lawson és Hamilton még nem járt a bokszban.

Leclerc viszont a 41. körben másodszor is kiment, és a negyedik helyre jött vissza Piastri, Russell és Norris mögé. Leclerc példáját Russell és Piastri is követte,

az ausztrál kerékcseréjét 1,9 mp alatt bonyolította le a McLaren csapata, ami új idei rekord.

Az 51. körben Piastri nagyon simán megelőzte a látványosan lelassuló Leclerc-t, és nekiállt üldözni Norrist, akinek ekkor közel 9 másodperc volt az előnye.

LAP 51/70 Piastri reels in Leclerc and goes P2 He’s got 19 laps to chase down his team mate for the win!#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/WHTvmn3otZ — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

A Ferrari pilótája ki is fakadt a rádióban, azt mondta, hogy vezethetetlen az autó, és arra panaszkodott, hogy a csapat egyáltalán nem figyelt oda rá. 10 körrel a vége előtt Norris 2,8 másodperccel vezetett Piastri előtt, míg Russell fél másodpercre volt a harmadik helyen autózó Leclerc-től. A 62. percben Russell egy bátor manőverrel át is húzta magát Leclerc-en, a britnek mázlija volt, mert kis híján összeért a két autó.

Piastri az utolsó előtti körben nagyon merészen támadta Norrist, aztán óriásit kellett fékeznie, hogy nehogy letarolja a csapattársát.

Unbelievably close to colliding 😱 Norris and Piastri battling on the penultimate lap ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2y03b2KrW8 — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Több esélye már nem volt az ausztrálnak, Norris megőrizte az első helyet – ezzel idei ötödik, pályafutása kilencedik sikerét aratta –, a dobogóra a két McLaren mellett még Russell állhatott fel. A McLaren-istállónak ez volt a 200. futamgyőzelme az F1-ben.

THAT’S MCLAREN’S 200TH WIN IN F1 🏆🎉 pic.twitter.com/Mam6uKpsBU — Autosport (@autosport) August 3, 2025

A pontszerzők közé rajtuk kívül még Leclerc, Alonso, Bortoleto, Stroll, Lawson, Verstappen és Antonelli tartozott. A világbajnokság a nyári szünetet követően augusztus utolsó hétvégéjén folytatódik a hollandiai Zandvoortban.

