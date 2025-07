Vizes vb: újabb csoportellenfelét ütötte ki a női pólóválogatott

A magyar női vízilabda-válogatott a papírformának megfelelően 22-6-ra kiütötte a horvát csapatot a szingapúri vizes világbajnokságon, így hibátlanul, +37-es gólkülönbséggel zárta a csoportkört. Az együttes így közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, ahol majd az olasz-kínai meccs győztesével találkozik.

Az már a játéknap előtt eldőlt, hogy Magyarország a csoportja élén zár, ebben elsősorban az döntött, hogy körömrágós mérkőzésen sikerült az első fordulóban legyőzni a görögöket, majd Japánt már hússzal verte a válogatott.



A horvát csapat korábban mindkét mérkőzését elveszítette, ez előre is vetítette az egyoldalú játékot, Rybanska Natasa például pihenőt is kapott az alapembereink közül. Cseh Sándor csapata be is kezdett egy 2-0-val, és ugyan innen kiegyenlítettek a horvátok, a folytatásban egyre jobban nyílt az olló a felek között. Míg Keszthelyi Ritáék nem sokat hibáztak az ellenfél kapuja előtt, addig a túloldalon a 18 éves Torma Luca bemutatott több védést, olykor pedig a blokkok segítették ki.

Az első félidőt követően így már 14-4 volt a magyar csapat előnye.

A játék képe nem változott a harmadik harmadra sem, amit 5-1-re nyert meg a Cseh-csapat úgy, hogy az utolsó pillanatokban a kapufán csattant Faragó Kamilla lövése. Az utolsó játékrész volt a legszorosabb, de a horvátok mindössze két gólt szereztek a teljes második félidőben, a vége így 22-6-os KO lett. Keszthelyi és Garda Krisztina voltak a legeredményesebbek a magyar csapatból négy-négy góllal, utóbbi lövést sem rontott. Torma Luca 20 lövéssel nézett farkasszemet, 14 védéssel zárt.

A negyeddöntő majd szombaton lesz, extra pihenőt kapott a magyar válogatott a csoportgyőzelemmel.