Wembanyama nagyon odatette magát a karácsonyi NBA-mérkőzésen

A franchise-rekord mindenesetre megdőlt, mert San Antonio-játékos még sohasem jutott el karácsonykor 42 pontig (a csúcsot LaMarcus Aldridge tartotta 33 ponttal, még 2016-ból).

De nem sok kellett volna ahhoz, hogy ez legyen a legponterősebb teljesítmény a liga történetében: Tracy McGrady 2000-ben 43, Wilt Chamberlain pedig 1959-ben 45 pontig jutott.

Wemby put on a show in NYC 🤩

42 PTS

18 REB

6 3PM

4 BLK

The first player to record 40+ points, 15+ rebounds, and 5+ 3PM in a game on Christmas Day! #NBAXmas pic.twitter.com/8rPDLalzSe

— NBA (@NBA) December 25, 2024