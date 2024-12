Egy 16 éves srác akkorát futott, hogy már Usain Bolthoz mérik az idejét

Új név jelent meg a világ legtehetségesebb atlétái között, úgy hívják Gout Gout.

A 16 éves srác Brisbane-ben, középiskolai bajnokságon tűnt fel és egészen szenzációs időt futott. A kétszáz méteres síkfutás számában mindjárt 20,04 másodpercet repesztett, amivel megdöntötte az 1968-as országos rekordot. A kontextus kedvéért jegyezzük meg, ez az eredmény 9 századdal jobb, mint amit hasonló korban Usain Bolt tudott. Ezek után pénteken száz méteren is rajthoz állt, ezúttal 10,04 alatt ért célba, amely minden idők negyedik legjobb U18-as eredménye.

SORRY WHAT?!👂 10.04? 👀



Teenage sensation Gout Gout gets the crowd roaring with a spectacular though windy 10.04 (+3.4) performance in his U18 100m Heat - the fourth fastest time in all conditions by an Australian in history.



