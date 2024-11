Mikler nagy bravúrja bekerült a hét védései közé a kézi-BL-ben

Mikler Roland hat védéssel vette ki a részét a Szeged 36-33-as győzelméből a norvég Kolstad otthonában.

A hatból az egyik hárítás bekerült az európai szövetségnél a 9. forduló legnagyobb kapusbravúrjai közé. A Szeged 6-4-re vezetett, amikor a Kolstad izlandi jobbszélsője, Sigvaldi Björn Gudjonsson húzott kapura, és a bal felsőt vette célba, ám Mikler bal kézzel kiszedte a labdát.

— EHF Champions League (@ehfcl) November 29, 2024