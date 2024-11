Klujber Katrin: Azt látom a csapaton, hogy most vagyunk igazán erősek

Füzi-Tóvizi Petra szerint az áprilisi, debreceni olimpiai selejtezőtornából kell erőt merítenie a magyar női kézilabda-válogatottnak a csütörtökön kezdődő, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra.

A beálló szerint azzal, hogy jól sikerült a két felkészülési találkozó – a szlovákokat 38-31-re, az ukránokat 38-19-re múlta felül a magyar csapat Tatabányán –, jó szájízzel vághatnak neki az Eb előtti utolsó napoknak.

„Természetesen pozitív emlékeink, élményeink vannak Debrecenből, remélem, hogy ebből energiát, motivációt tudunk nyerni” – utalt a DVSC Schaeffler játékosa a hajdúsági városban rendezett áprilisi olimpiai selejtezőre. Azon a tornán a britek és a japánok mellett a svédeket is legyőzve, hibátlan teljesítménnyel szerzett olimpiai indulási jogot Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

„Az olimpiai selejtező pozitív élmény számunkra, bízom benne, hogy abból fogunk erőt meríteni.

Két nagyon jó meccset játszottunk idén a svédekkel, az egyiken sajnos alulmaradtunk, de igazából akkor is felvettük velük a versenyt és tényleg kiélezett párharc volt, erre számítunk most is