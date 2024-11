„Magam sem tudom, honnan jönnek ezek az úszások” – Horváth Dávid két éve már edzőként dolgozik, de így is triplázott az ob-n

Ugrai Panna lett a Kaposváron rendezett rövidpályás úszó országos bajnokság legeredményesebb versenyzője.

A hódmezővásárhelyi olimpikon a szombati zárónapon 100 méter vegyesen és 100 méter pillangón is győzött, így hat aranyéremmel zárta a 25 méteres medencében rendezett viadalt.

Tényleg jó érzés ennyi győzelemmel zárni egy bajnokságot, és az ezüst-, illetve bronzéremmel végződő két számban sem volt messze az első hely, de nem szabad telhetetlennek lenni, meg azért bizonyos távokon voltak hiányzók, tehát helyén kell kezelni ezt a sorozatot.

Azért ahogy idősödöm, egyre tapasztaltabbá válok, talán ezért is sikerül javulni, meg az edzőmmel is azon vagyunk, hogy egyenletes legyen a fejlődés. Azaz ne legyen valami kiugró szereplés, amit aztán stagnálás követ, vagy esetleg visszaesés, hanem haladjunk lépésről lépésre, és úgy érzem, ezt eddig sikerült megvalósítanunk” – idézte az úszószövetség oldala Ugrait, aki nyolc érmével a klubok éremtáblázatán a harmadik helyen zárt volna!

Komoly bravúrt ért el Horváth Dávid, a Kőbánya SE versenyzője, jobban mondva edzője. Horváth ugyanis két éve a fiatalok edzéseit irányítja a kőbányai klubban, de a rövidpályás ob-ra felkészült, és ez olyan jól sikerült, hogy 50, 100, valamint 200 mellen is ő végzett az élen.

Viccesen azt mondhatnám, hogy akad példakép, aki edzés nélkül is tud eredményeket szállítani, de komolyra fordítva a szót, magam sem tudom, honnan jönnek ezek az úszások.

Végül is két éve már igazából edzősködöm, ehhez képest ugyanazt a programot úsztam most is, mint versenyző koromban, a három mellet, plusz váltót is, szóval ma már elég fáradtnak éreztem magam, de azért maradt elég erő arra, hogy az ötven is meglegyen” – magyarázta Horváth.

Az eseményen egyetlen aktív olimpiai bajnok, a Párizsban nyílt vízen aranyérmes Rasovszky Kristóf vett részt, aki ezúttal 800 méter gyorson második lett, majd pedig az M4 Sportnak elárulta, hogy nem lesz ott a decemberi rövidpályás világbajnokságon.

„Az olimpiai utáni egy hónap leállást követően napi egy edzéseket végeztem csak, szóval nyilván nem vagyok olyan állapotban, mint akár tavaly ilyenkor” – mondta Rasovszky, aki megjegyezte, a legközelebbi nagy célja, hogy 400 méter gyorson az áprilisi nagymedencés ob-n országos csúcsot ússzon.

Sós Csaba szövetségi kapitány november 13-án az M4 Sporton hirdeti ki a Duna Arénában sorra kerülő vb-n résztvevő csapatot.

A szakember – aki külön kiemelte Ugrai remek teljesítményét – elmondta, egy ilyen versenyen elsősorban a fiatalokat figyeli, és azokat, akikre később majd a nemzetközi mezőnyben is lehet számítani.