Nem marasztalták el az olimpiai bajnok taekwondóst, aki hátba rúgta sérült ellenfelét

Sokan felhúzhatták a szemöldöküket szerdán a taekwondósok 58 kilogrammos kategóriájának döntőjét látva, ahol a későbbi győztes dél-koreai Taejoon Park még azt követően is támadta, rúgta ellenfelét, amikor az már jól láthatóan megsérült.

A nézők és az internet egy része rögtön kirívó sportszerűtlenséggel vádolta a dél-koreait, erről azonban szó sem volt. Amint azt az Eurosport is jelezte a vonatkozó cikkében, az azeri ellenfél, Gashim Magomedov – aki ezt követően óriási fájdalmakkal terült el – nem jelezte, hogy sérült és feladja a küzdelmet, a küzdősportokban pedig ilyenkor a másik fél megy tovább. Így tett Park is, aki így tehát nem volt szabálytalan és a fair play ellen sem vétett. Nem is marasztalták el.